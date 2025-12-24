少數個案問題懲罰全體開發商 不動產協進會籲放寬過嚴房市政策

中華民國不動產協進會24日在台北君悅酒店舉行第17屆第3次會員大會，中華民國不動產協進會理事長張麗莉表示，在深獲國際友人的支持與肯定下，不動產協進會以建築領域為台灣拓展外交，她將在2026年6月在奧地利維也納、接下「世界不動產聯合會（International Real Estate Federation，法文簡稱FIABCI）世界會長」一職，讓她備感榮耀。

在張麗莉明年6月出任世界不動產聯合會世界會長職位後，這也是協進會自創會理事長殷之浩（大陸工程創辦人）以來，第二度以「世界不動產聯合會臺灣分會」名義，出任該組織最高領導職務，不僅成為首位華人女性世界會長，更是少數以「台灣名稱、身分」正式參與世界都市論壇（World Urban Forum）等聯合國活動的國際民間組織。

張麗莉指出，不動產協進會延續自創立以來的優良傳統，持續深化與世界各地姊妹分會以及相關團體的國際連結。今年除了接待泰國、馬來西亞的貴賓來台外，也積極出訪菲律賓、馬來西亞、義大利以及巴拿馬等地。

此外，張麗莉表示，在國內公私部門鼎立的支持下，今年度的國家卓越建設獎再次肯定254件優秀建築作品在創新理念、建築品質、環境美學以及生態永續的卓越表現；國家卓越建設獎配合世界不動產聯合會所辦理之「全球卓越建設獎」，每一年將台灣的優良得獎建築作品送往國際舞台，今年6月甫於奈及利亞落幕的頒獎典禮上，台灣再次勇奪兩金三銀的佳績，展現台灣建築實力。

張麗莉分析，房地產牽動國家各方各業的產業鏈，從營造、設計、材料、設備到周邊就業，相關從業人員基數龐大，一旦市場受壓，勢必影響國內經濟，但政府卻因少數個案問題、懲罰全體開發商，更因此影響國內經濟。

她呼籲，政府應適度放寬管制，讓市場供需回歸自然平衡。張麗莉強調，當前土石方問題已嚴重影響新建案的工程進度，且加重產業負擔，相關土方問題已讓產業界不得不額外支出、以維持工程進度和消費者權益。

中華民國不動產協進會理事長張麗莉投身建築業界30多年來，最為人所知的一句座右銘就是：「看得見的，全力以赴；看不見的，真心相待！」。

張麗莉在致詞最後感謝YKK AP台灣華可貴、和泰興業以及崇友實業等重要全球合作夥伴之餘，也期許明年持續推廣會務藍海，並使不動產協進會能夠更出色地扮演台灣不動產業界與世界同業間的重要樞紐。

不動產協進會由時任台北市建築商業同業公會理事長的大陸工程創辦人殷之浩先生於1972年1月號召同業創立，並於1974年申請加入「世界不動產聯合會（FIABCI）」，旋即成立世界不動產聯合會臺灣分會。