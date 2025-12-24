鴻華先進25日將首度舉行線上發布會 BRIA將正式亮相

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）將在25日首度舉行Foxtron Bria線上發表會。外界推測，鴻華先進第一款電動車Bria即將在本月上市。至於第2款電動車，可能是來自鴻海Model C，以全新的Cavera作為新車命名，未來還將進軍北美市場，也為接下來納智捷n7改款更新埋下伏筆。

鴻華先進表示，Foxtron的存在，是為了讓每個人都能享受電能帶來的自由。「我們以理性、精準與一致性的設計哲學，打造沉穩、好上手的電動車。不需記得複雜技術細節，只需感受每日安靜可靠的陪伴。」選擇 FOXTRON，不只是選擇一台電動車，而是生活的從容態度，為你，為你的家人，為每一段值得珍視的日常旅程。讓未來的駕駛方式，不再只是遙遠的宣示，而是自然發生於此刻。

鴻華先進之前已經宣布，將以7.876億元收購納智捷（LUXGEN） 100%股權，包含LUXGEN母公司資產及旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等，並由鴻華先進主導經營，在台灣建構自產品、銷售至服務的電動車全價值鏈體驗。

業內人士表示，未來鴻華先進的海外客戶來台灣洽談訂單，可以從門市、路上到產線，一次考察完畢，協助鴻海在台灣打造成熟的委託設計製造服務（CDMS）生態系，延續台灣汽車產業發展，力拚把台灣國產車的招牌擦亮。