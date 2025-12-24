三福化法說會／攻CoWoS先進封裝材料 明年業績有四大成長亮點

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

三福化（4755）董事長巫信弘24日表示，今年全年營運平穩，預估明年將有四大成長亮點：應用於CoWoS及InFO製程的光阻剝離劑產品，已陸續驗證並導入客戶；TMAH回收業務成長穩定；越南新廠產能將發酵；此外，基礎化學品部分，工程塑膠原料因下游客戶需求增加，且台灣廠試車完成並放量，明年同樣看旺。

三福化24日召開法人說明會，由董事長巫信弘主持。總經理蘇天寶表示，主力事業精密化學品成長看好，在人工智慧（AI）的驅動帶旺相關需求，並預估明年特化IC事業部成長20%以上，更將有2-4項新產品挹注營收，研發中品項不僅是剝離劑，還會包含矽蝕刻劑等。

三福化表示，供應給CoWoS先進封裝客戶相關化學品，過去兩年成長率大約都在20%，期待明年達到近40%增幅。蘇天寶也表示，目前面板仍高於半導體應用，今年半導體出貨年增約6%，目標明年可以再成長10%。

新興化學品部分，主要應用於半導體及面板製程相關之顯影液（TMAH）回收再利用及相關工程。目前IC客戶認證過程順利，明年第1季預計對一家客戶放量。綠色TMAH Thinner也陸續獲客戶點頭，明年該產品營收有望增加5%-15%。

在越南整體工業需求帶動下，主要以生產氣體為主的越南空分廠，也將迎來產能滿載，因地緣政治與供應鏈重組，明年有望延續今年的需求熱度、轉虧為盈。期望明年新增產能較今年成長逾五成。

至於基礎化學品，在AI蓬勃發展下，明年對羥基苯甲酸（pHBA）需求更旺。蘇天寶表示，三福化的pHBA以外銷為主，客戶群為LCP（液晶高分子）製造商，AI發展下，工業伺服器和數據中心等設備中的電子零件，要求高耐溫和輕薄化，需要大量使用LCP這類高功能塑膠，進而使pHBA需求增加。近期某家國際大廠、也是三福化長期合作夥伴在高雄設廠，三福化為該公司唯一供應商，具在地供貨優勢。

三福化今年第3季稅後純益9,593萬元，每股純益（EPS）0.95元，毛利率20.5%。今年前三季稅後純益2.4億元，年增6.5%，毛利率21.5%，EPS 2.39元。三福化今年前三季各項產品營收占比，新興化學品占23%，精密化學品占51%，基礎化學品占26%。

