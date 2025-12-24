安心法說會／展店汰弱留強 2026年預計有雙位數的展店目標

安心（1259）食品24日舉行法說，旗下的知名品牌摩斯漢堡截至9月30日全台已達298家店舖，以穩健的步調持續尋找合適地點展店，汰弱留強，以話題商場、科學園區、交通要道等開設強勢店舖，2026年預計有雙位數的展店目標；安心食品展開全新里程碑，年度策略聚焦「安心2.0」營運多角化，於供應鏈向上整合，打造更具韌性的營運體系，對於2026年營運展望很有信心。

安心食品2025年前三季合併營收為45.34億元，較去年同期減少0.82%；每股盈餘為1.03元。安心食品以穩健的步調持續尋找合適地點展店，汰弱留強，以話題商場、科學園區、交通要道等開設強勢店舖，近一年陸續開設台北大巨蛋店、南港LaLaport店、屏東轉運站店、台積電F7店等，以及台南、嘉義推出車道店舖。

未來，安心食品將以全新型態店鋪展現品牌力，導入更環保節能的設計，並不斷提升數位服務與營運效率，致力為消費者打造更便利、舒適、貼心的用餐體驗。

安心食品全力打造更具韌性的營運體系，自1991年創立以來，安心食品始終秉持「安心、安全、美味」的理念，提供優質產品給每一位消費者，專注於B2C的美味服務，將更進一步拓展至B2B供應鏈，開啟「從產地到餐桌」的一條龍經營模式。

而位於屏東的農科廠，以自給自足優先，未來預計也有其他產品線開發，整合在地生產、邁向國際市場，憑藉南台灣豐沛的食材資源，以自產自銷的模式串聯食品產業鏈，將在地食材的價值最大化，帶動產業鏈發展、培育專業人才，創造循環經濟效益。

在數位及零售布局上，安心食品推動線上線下O2O雙軌經營模式，在全台門市端強化軟硬體設施，以更貼近營運夥伴與顧客需求，持續深化虛實經營。摩斯電商積極開發多元商品，涵蓋在地農漁會水果禮盒及即食烹調產品、安心自有智慧農場生菜盒，滿足小資族與家庭族群快速即食料理趨勢。品牌經營上，搭配節慶活動提升話題熱度，推出「MOS Friends」自創角色IP周邊商品，並持續與國家公園合作辦理環境教育活動，倡導綠色飲食與環保理念。

餐點研發強調「吃在地、食當季」活用食材特色，採用嚴選國產紅豆大麥仁紅豆湯，及以南投青梅調味的微酵青梅蒟蒻冰茶、阿里山精品咖啡，採用位於樂野部落，台灣首家取得雨林聯盟認證的YUYUPAS瑪翡咖啡莊園的咖啡豆。安心食品長期支持在地小農，再度與臺中市大人物農產運銷合作，推出黑芝麻豆奶、摩斯厚豆奶等，從原料挑選開始，優先採用低碳、安全、可溯源的台灣在地品種高雄選10號大豆研磨而成，每顆大豆皆通過產銷履歷(TAP)認證。

安心食品將台灣優質米磨成米穀粉，開發出香蕉巧克力米派、無麩質巴斯克乳酪蛋糕，彰顯在地食材的特色與價值。持續與在地農漁會密切合作，開發年菜、水果、海鮮、肉品禮盒，以及各式零嘴、即食料理包等外商，媒合海內外優質產品提供消費者選購。每年積極參與國際食品展，與餐飲、飯店、零售及製造等通路深度合作，以實際行動支持台灣農漁產業，推動永續飲食的未來。

今年安心食品再度展現永續實力，榮獲TCSA第18屆台灣企業永續獎五大殊榮，包括綜合績效「台灣百大永續典範企業獎」、永續報告「餐飲及食品業-第1類金級」、以及永續單項績效的「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」、第七屆全球企業永續獎GCSA永續報告書獎。亦繼續榮登2025年天下永續公民獎以及台北市、新北市、桃園市中高齡職場友善認證等獎項，充分肯定安心食品在永續經營上的努力與成果。