明年房價會不會跌？ 不動產協進會：看房屋持有者口袋深度

房市交易量能急凍，市場進入修正期。中華民國不動產協進會理事長張麗莉24日直言，今年恐是近年最辛苦的一年，至於房價就看明年房屋持有者的口袋有多少、對價格容忍程度而定；她呼籲，房市應回歸市場供需機制，避免傷及產業根本。

回顧近一年房市表現，張麗莉指出，當前最大的問題並非價格，而是「有沒有成交量」。在政策持續緊縮、資金成本偏高的環境下，市場買氣明顯退潮，她坦言，今年整體房市表現近年市場表現「最爛的一年」，交易停滯情況普遍存在。

張麗莉分析，在銀行放款趨於保守下，因此她對於今明年兩年市場也是保守看法。

張麗莉指出，市場都在問，明年房價有沒有修正的可能性，但建商兩大成本，第一土地價格沒有下跌，第二居高不下的造價也沒有下降，在兩大主要成本都沒有下跌的空間下，建商卡在中間也是為難。

不過張麗莉表示，2026年還是會有新成屋案推出，屆時就要看「房屋的持有者的口袋有多深、資金有多少，(對房價)可以容忍多少了」，然後再考慮到市場上會不會有價格破壞者。

張麗莉指出，先前有聽到幾家建商對建案有超額訂價，但因這些公司當初取得土地成本低，且造價又是相對便宜的時候，建案訂價是「順勢」做了「超額訂價」，但後來因為去年9月第七波信用管制政策上路，這些建案也同步做了價格修正，這樣的修正嚴重影響市場機制，對整體產業也造成傷害。

張麗莉也點出，若全國建設公司家數約1萬家，1%出問題、就是100家，但到目前為止，因為政府這波打炒房政策而倒閉的建商僅零星幾家，顯示大多數的建商財務體質都還是不錯、相對健全的。