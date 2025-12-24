二年一度的全台最大車展將開展 預期買氣強大

兩年一度、規模最大的「2026 台北新車暨新能源車大展」將於 2025年 12 月 31 日至 2026年 1 月 4 日於台北世貿登場。由台北市汽車代理商業同業公會主辦，匯聚HONDA、LEXUS、MAZDA、MITSUBISHI、NISSAN、SUZUKI、TOYOTA、FUSO、HYUNDAI、TESLA、HARLEY‑DAVIDSON、BMW、PORSCHE、ALFA ROMEO、CITROËN、PEUGEOT、ROYAL ENFIELD、MINI、CMC中華汽車、LUXGEN、Jeep、INFINITI以及FOXTRON等國內外重量級汽機車品牌齊聚，除了新車款眾多，並聚焦綠能智慧創新，也宣示未來的新車主軸。

2025年車市雖然受到關稅與貨物稅調降等因素，造成全年買氣不如預期，不過在政府推動 2,000c.c. 以下小客車貨物稅減徵，搭配「汰舊換新」合計最高減徵 10 萬元政策的帶動下，市場買氣明顯回升，多家車廠包括中華三菱的XFROCE、BMW M2 CS、和泰車（2207） RAV4等新車亮相外，現代汽車、寶嘉聯合等多家車廠都將在車展中發表全新車款，帶動新年度的買氣。

業者指出，年輕族群購車意願加速提升。近期車市熱議政策持續發酵，包括延長電動車貨物稅與牌照稅優惠至 2030 年，以及政府與業界針對進口車關稅的討論，進一步引發消費者對新車價格與購車時機的高度關注，因此今年車展雖然移回世貿中心舉辦，但買氣卻更看好。

龍頭車廠和泰車旗下品牌TOYOTA 以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，車展特別規劃四大主題展區，共展出 16 台車輛，完整呈現 TOYOTA 多元且全面的產品陣容。現場將首度發表全新純電精品休旅URBAN CRUISER，並提前亮相全新大改款、日本進口的全球熱銷王者RAV4，同時展示兼具強悍性能與優雅風格、完美融合新世代運動美學的跑旅 CROWN SPORT。為回應消費者長期以來的熱烈支持，TOYOTA 亦於車展期間推出現場下訂專屬限定豪禮，讓更多消費者親身感受品牌對未來移動的承諾與行動。

保時捷祭出展場訂購指定現車，即可享德國原廠油桶座椅及Martini Racing 四輪行李箱限量交車禮；HONDA 於展期購買指定車款或商品，即有機會抽中 50,000 元購物金；Harley-Davidson 則推出 Softail車系限時限量展覽專案，以及 Touring 豪華旗艦車系 150 萬零利率分期專案。