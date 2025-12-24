中興電嘟嘟房寶盛國際 收購AI智慧停車管理系統公司昌鈺

中興電（1513）24日公告，旗下子公司寶盛國際預計27日收購AI智慧停車管理系統公司「昌鈺」，中興電指出，本次獨立專家採用市場法和收益法來估算公司的股權價值。依其報告該標的公司昌鈺整體股權價值區間約為2億元至2.39億元，收購價格應屬合理，預定完成日程為2026年1月1日。

中興電表示，寶盛國際為國內專業之停車場連鎖經營業者，昌鈺股份有限公司為專注於AI智能停車、智慧醫療收費等解決方案之軟硬體整合研發業者，今結合雙方之技術及業務之互補優勢，將可有效提升寶盛國際公司與異業結合之機會，並強化停車管理產業長期之競爭優勢。

針對併購後預計產生之效益，中興電表示，將結合雙方業務之互補優勢，強化公司於停車管理產業業務成長與成本之競爭優勢，另，完成併購對每股淨值及每股盈餘將有正面助益。

中興電旗下子公司寶盛國際以嘟嘟房停車為品牌經營連鎖停車場，嘟嘟房事業近年營運穩定成長，今年前三季營收達27.2億元，年增10.1%，中興電表示，預期明年將進軍日本及泰國智慧停車設備市場，2027年上半年完成掛牌上櫃。