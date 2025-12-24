台東6.1地震 南科南部各園區廠商、新建工程均無影響

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

針對24日下午此次地震南科管理局表示，就各園區所在地區來看，嘉義太保3級、善化3級、路竹3級、楠梓3級，目前園區廠商及新建工程皆無影響。

氣象署指出，本次地震在台東縣卑南觀測到最大震度達5弱，花蓮縣及屏東縣測得震度4級；高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市及彰化縣震度為3級；台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣市、桃園市、新北市及台北市則感受到2級震度，澎湖縣亦觀測到1級震度。

