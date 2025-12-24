虧損嚴重！老牌紡織廠新昕纖宣布停產 影響98%營收

快訊

中央社／ 台北24日電
新昕纖確認因業務緊縮與組織調整，將依法辦理桃園龜山廠大量解僱員工案。 圖／截取自Google地圖
新昕纖確認因業務緊縮與組織調整，將依法辦理桃園龜山廠大量解僱員工案。 圖／截取自Google地圖

老牌紡織廠新昕纖今天公告，面對中國、越南等進口紗線低價傾銷，虧損嚴重，董事會決議進行業務緊縮及組織調整，將資遣部分員工，約98.54%的營收將受影響。

新昕纖分析，原料上漲，國內生產成本也因為電價連年調漲而大幅增加，公司近年成本壓力大增。

另外在市場面，下游客戶訂單因地緣政治風險轉移至他國，且在台灣面對中國、越南等進口紗線低價傾銷，造成市場競爭加劇，新昕纖面臨嚴重虧損，為求永續經營，不得不進行業務緊縮及組織調整。

新昕纖今年前3季稅後淨損約新台幣4679萬元，每股淨損0.9元。在此之前，新昕纖2023、2024已連2年虧損。

新昕纖2024年年產能約1.74萬公噸，此次全部或部分停工項目產能為每月1450公噸，等於全面停產。以2024年來看，公司高達98.54%的營收將受影響。

新昕纖也將裁員，接下來擬依大量解僱勞工保護法及勞動基準法規定，辦理桃園龜山廠員工大量解僱案，並依法令規定列冊通報主管機關。

紡織廠

