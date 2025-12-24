春雨法說會／以垂直整合與國際布局 持續在建築與工業扣件掌握優勢

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

螺絲線材大廠春雨（2012）24日法說會，強調透過垂直整合與國際布局，持續在建築與工業扣件領域維持不敗的競爭優勢，並擬定長期策略，朝向低碳製程進取，以因應國際永續與供應鏈要求。

法人表示，春雨工廠是台灣歷史最悠久的螺絲扣件廠，生產基地包括台灣、大陸與印尼，並有完整的跨國銷售通路。

春雨指出，產銷核心競爭力表現在完整的垂直整合體系，公司從盤元、粗伸、球化、酸洗、精伸，到扣件成形、表面處理、熱處理、模具開發與出貨，幾乎涵蓋整個製程鏈，能有效控管品質、交期與成本，這也是有能力長期穩定承接大型工程與工業客戶的重要關鍵。

近年雖受全球景氣循環影響，螺絲產業面臨極大壓力，但春雨仍維持穩健獲利結構。2022至2024年，營業毛利率介於14%至16%區間，2025年前3季毛利率約13.8%，營業利益率仍維持4%以上，顯示在原物料波動與終端需求調整下，仍具備一定成本吸收與產品議價能力。

目前台灣仍是春雨最重要市場、占比約35%，其次為香港與中國大陸、東南亞市場，各占約23%，歐洲與美國合計約16%，市場分散度高，有助於降低單一區域景氣或政策風險。

春雨分析，短中期全球降息循環啟動，有助於基礎建設工程投資回溫，進而帶動鋼鐵與扣件需求；長期則朝向低碳製程與電爐鋼胚應用，開發低碳排產品，以因應國際永續與供應鏈要求，以提升競爭門檻維護核心利益，一旦景氣恢復，可以快速進到戰鬥位置創造獲利。

