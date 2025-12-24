凱擘董座王鴻紳榮任CBIT理事長 首要之務防治盜版

國內最主要的有線電視系統同業組織台灣有線寬頻產業協會（CBIT）24日改選第12屆新任理事長及理監事，由凱擘董事長王鴻紳榮任新任理事長。王鴻紳表示，首要之物防治盜版，持續爭取法規鬆綁，協助產業數位轉型，實現數位新生活，更要發揮國家第二條資訊高速公路角色。

CBIT今日進行理監事及理事長改選，並進行理事長交接，台灣數位光訊科技（6464）集團總裁廖紫岑卸任理事長職務，王鴻紳接任，他表示，感謝廖紫岑在任內帶領產業積極與政府及各單位溝通，並奠定方針使有線寬頻網路成為國家數位韌性的一環，積極推動同業合作落實智慧生活數位加值應用，他將在此一基礎之上繼續努力，首要任務是持續與政府及執法單位、權利人共同合作，有效打擊盜版尤其是猖獗的盜版機上盒。

王鴻紳表示，盜版的危害已是全球性，不僅威脅各國及台灣影視產業鏈的生存，國內外專家更已驗證，盒子本身暗藏資安、國安威脅，CBIT除循現行司法途徑查緝，也期盼向行政院陳情，建議行政院指派主責機關，比照兒少保護、打詐，採取更積極有效的解決對策。

法規鬆綁上，王鴻紳表示，眾所周知，有線電視（CATV）在OTT TV、IP TV等相同服務的競爭下，訂戶數持續八年32季負成長，到2025年第3季已跌破430萬來到429萬多戶，目前最新發展趨勢，國際最大影音平台已開始經營套餐組合頻道，與CATV沒有差異甚至積極搶食市場，國際最大影視串流平台在台灣已是單一最大收視平台，但卻只有CATV受到法規嚴格規管，無法與其他視訊平台公平競爭，台灣的法規應該跟上全球化及匯流的腳步，儘速檢討並對CATV鬆綁，才能讓有線電視/有線寬頻產業活下去獲得轉型的機會。

王鴻紳指出，將延續有線寬頻智慧生活的願景，與會員合作深耕有線寬頻網路優質升級，持續加強此一台灣最主要本土文創播送平台與家庭和社區的黏著度，成功翻轉有線電視數位轉型。

王鴻紳在通訊傳播產業資歷逾30年，擁有美國新澤西州立羅格斯大學電機電腦博士學位，曾任香港中文大學助理教授、台灣大哥大（3045）代理技術長、凱擘公司總經理，近10餘年來掌舵電信、有線電視兩大領域龍頭公司要職，不僅熟悉技術領域，也帶領業務及法規法務團隊，親力親為，堪稱全能型董事長。