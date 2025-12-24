理想購屋進場時機 中信市調：77.8%民眾認為「至少再等一年」

據中信房屋最新宅調查顯示，針對2026年第1季度房價預期，本次統計看漲比例達32.2%，較前一季的20.3%，大幅提升逾10個百分點。

在進場意願上，市場觀望氣氛卻仍顯濃厚，有77.8% 的受訪者認為應「至少再等一年」才是理想進場時機，該比例較上季的 73.7%微幅上升，中信房屋研展室副理莊思敏表示，數據顯示出在當前市場環境下，儘管多數民眾認同房價大跌不易，但在實際決策上仍傾向審慎觀望。

莊思敏分析，近期台股表現熱絡，市場資金動能充沛，加上台灣整體經濟成長表現穩健，為房市提供了堅實的經濟支撐。同時，民眾對通膨的預期心理，以及持續高漲的營建成本，也進一步推升了房價看漲的比例。

不過，她認為，當前國際政經局勢仍存在諸多不確定因素，包括川普關稅政策及兩岸地緣政治風險，皆可能影響經濟前景。