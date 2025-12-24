台鐵北市蛋黃區「安東街土開案」建豪宅 年收逾2億租金

台鐵公司化邁入第2年，董事會通過首件土地開發案，位於北市蛋黃區黃金地段土地的安東街土開案，面積高達3638坪，原為台鐵宿舍，現暫作停車場使用，預計明年推動招商進行都更開發，與建商合作推動，興建豪宅或社宅，鄰近建案房價每坪已上看150萬，台鐵預估最快2034年可收租金及權利金，每年收入可達逾2億元。

台鐵公司資產類型多元且散布全國各地，除維持鐵路運輸本業使用外，尚有非位於沿線車站周邊的土地，如台北市安東街土開案，現行都市計畫使用分區為第三種住宅區及第二種商業區。

台鐵公司資產開發處長劉睿紘說明，台鐵明年資產開發有2大案子，其中北市安東街土開案為處蛋黃區黃金地段，在北市4條捷運（板南線、松山新店線、文湖線、中和新蘆線）中間，周邊多家百貨公司，捷運搭到忠孝復興站步行約10分鐘即可抵達，為台北市中心很難得的1.2公頃土地，目前暫作停車場使用，後續得標者不須拆遷可馬上開發，且產權單一，均屬台鐵土地。

劉睿紘指出，本案以住宅區為主，基地面積達3638坪，其中住宅區高達3363坪，275坪屬於商業區，目前北市幾乎沒有這麼大的基地，開發後將有極大收益，推測未來得標的建設公司將推豪宅或優質住宅，目前鄰近安東街的知名建商建案每坪售價150萬以上。

劉睿紘表示，本案是以都更權利變換方式來進行，本案容積率225％、建蔽率45％，採都市更新有1.5的容積獎勵，而建商未來興建的建物包含土地所有權，台鐵分回三分之二、建商三分之一。

考量永續經營，未來建案商業店面均屬台鐵，包含1樓店面及樓上部分住宅，台鐵將不會銷售，採出租方式收取租金，預估未來每年租金收益上看2億，且本案開發時間需7至8年，屆時租金及房價可能會上漲。

針對推動時程，劉睿紘指出，台鐵董事會已通過北市安東街土開案，後續報交通部核定後，明年3月底公告招標，並給潛在投資人5個月等標期，明年8月底截標、9月評選出最優申請人，議約後的行政流程還需2至3個月，預估明年底前公告簽約，若順利引進投資者，將成為台鐵公司化後首件推案成功的土開案。

劉睿紘表示，本案投資金額預估160至170億元，由於都更程序及申請建照等流程需2至3年，加上興建時程，總計開發時間長達7至8年，最快2034年台鐵會有租金收入。

他提及，本基地東側有一排民宅約不到20個地主，該標案也容許並給予建商2年時間整合鄰近民宅開發，整合後基地面積會更漂亮，若順利整合民宅開發，最快2036言台鐵有租金收入。