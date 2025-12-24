中光電「聖誕換換愛」12周年 把愛寄往花蓮災後山谷

中光電（5371）自2014年起，已連續12年舉辦「聖誕換換愛」募款活動，號召同仁攜手為偏鄉學童準備溫暖的聖誕禮物，將關懷化為實際行動。今年，花蓮光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮遭颱風「樺加沙」豪雨侵襲，馬太鞍溪堰塞湖多次溢流，導致部分交通中斷，周邊生活機能亦深受影響。中強光電因應在地實際需求，於災後重建期間投入物資支援，期盼在寒冬時節為孩子們提供實質關懷與協助。

中光電今年共407人熱情響應，募得善款逾新台幣66萬元，全數用於為585位學童準備聖誕禮物。受贈對象包括花蓮縣光復鄉大興國小、西富國小、大進國小及幼兒園、光復國小及幼兒園、太巴塱國小及幼兒園、萬榮鄉明利國小及幼兒園、西林國小及幼兒園，以及鳳林鎮長橋國小及幼兒園等共8所國小及附設幼兒園。每位孩子皆收到實用的運動後背包、保暖毛毯與聖誕限定爆米花，陪伴孩子們溫暖過冬。活動亦獲得多家供應商響應支持，透過優惠價格及免費配送等方式共同投入公益。考量部分學校仍處於修繕階段，今年活動改以郵寄方式辦理。儘管未能親自送達，當老師們回傳孩子們收到禮物後燦爛笑容的照片時，仍深深觸動每一位捐贈同仁的心，也讓大家真切感受到，即使未能親自送達，這份來自同仁的心意與溫度，已完整傳遞到孩子手中。

此外，部分善款亦投入其他公益行動，包括支持世界和平會「搶救受飢兒」計畫，共贊助60位弱勢學童一個月營養早餐；響應中華民國老人福利關懷協會「偏鄉弱勢長輩家園修繕」計畫，協助苗栗縣6位清寒長者增建加熱設備防水罩、改善居家環境、搭建鐵皮、清洗水塔、購置床架與床墊及改善照明，有效降低居家安全風險，讓長輩能安心生活；同時也贊助人安基金會「第36屆寒士吃飽30」活動，捐贈紅包予41位街友，傳遞社會溫暖。

「聖誕換換愛」多年來凝聚中強光電同仁的善心與行動力，陪伴偏鄉孩子在成長道路上獲得更多支持與希望。未來，中強光電也將持續結合外部利害關係人與在地資源，穩定推動各項社會參與行動，持續擴大社會影響力。

中強光電已連續數年榮獲「亞洲企業社會責任獎」、「亞太永續行動獎」、「台灣企業永續獎」、「天下永續公民獎」等國內外永續獎項的肯定，展現企業長期深耕永續發展的成果。自2011年起，陸續執行「點亮偏鄉」、「希望農場」、「光之夢行者」、「箇中好手」、「熱血員工」、「銀髮微光」等六大社會參與計畫，以「解決社會現存問題」為宗旨，攜手多方利害關係人，以科技關懷弱勢、消弭數位落差、追求教育平等、照顧獨老，至今已幫助台灣數百所偏鄉學校及NGO，累積超過24萬人次受惠。未來將持續透過與各界的合作，並借助數位科技的力量，擴大社會影響力，實現永續價值。