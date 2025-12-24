永慶：逾7成民眾支持續辦新青安 近6成認為第七波打炒房政策有效

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，根據本次調查結果顯示，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消費者不支持，顯示消費者對於政府支持首購的政策持正面看待。

至於消費者希望哪些現行新青安貸款條件能延續，75%消費者希望新青安貸款條件中的利息補貼2碼能延續，也有69%消費者希望延續現行貸款額度八成、上限1,000萬元方案。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分析，調查結果顯示，大多數消費者都期待新青安2.0能延續現行的利息補貼和貸款額度方案，比例高於還款年限和寬限期。

根據本次調查結果顯示，發現53%消費者認為有幫助，25%消費者認為沒幫助，陳賜傑指出，數據顯示超過半數的消費者認為能有效抑制房價上漲。

至於第七波選擇性信用管制，是否有助於打擊投機炒作；據調查結果顯示，有59%消費者認為有幫助，22%消費者認為沒幫助，顯示政策獲得多數民意支持，且68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年。

陳賜傑表示，數據顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若該政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族群的購屋負擔將更為加重。