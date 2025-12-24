快訊

地牛不平靜！高雄地震有感搖晃半分鐘 辦公員警大叫：搖很大嚇死人

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

聽新聞
0:00 / 0:00

永慶：逾7成民眾支持續辦新青安 近6成認為第七波打炒房政策有效

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，59%消費者認為第七波選擇性信用管制政策，有助於打擊投機炒作。永慶房屋提供
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，59%消費者認為第七波選擇性信用管制政策，有助於打擊投機炒作。永慶房屋提供

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，根據本次調查結果顯示，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消費者不支持，顯示消費者對於政府支持首購的政策持正面看待。

⭐2025總回顧

至於消費者希望哪些現行新青安貸款條件能延續，75%消費者希望新青安貸款條件中的利息補貼2碼能延續，也有69%消費者希望延續現行貸款額度八成、上限1,000萬元方案。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分析，調查結果顯示，大多數消費者都期待新青安2.0能延續現行的利息補貼和貸款額度方案，比例高於還款年限和寬限期。

根據本次調查結果顯示，發現53%消費者認為有幫助，25%消費者認為沒幫助，陳賜傑指出，數據顯示超過半數的消費者認為能有效抑制房價上漲。

至於第七波選擇性信用管制，是否有助於打擊投機炒作；據調查結果顯示，有59%消費者認為有幫助，22%消費者認為沒幫助，顯示政策獲得多數民意支持，且68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年。

陳賜傑表示，數據顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若該政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族群的購屋負擔將更為加重。

陳賜傑補充，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年。永慶房屋提供
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年。永慶房屋提供
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消費者不支持，顯示消費者對於政府支持首購的政策持正面看待。永慶房屋提供
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消費者不支持，顯示消費者對於政府支持首購的政策持正面看待。永慶房屋提供
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，75%消費者希望新青安貸款條件中的利息補貼2碼能延續，也有69%消費者希望延續現行貸款額度八成、上限1,000萬元方案。永慶房屋提供
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，75%消費者希望新青安貸款條件中的利息補貼2碼能延續，也有69%消費者希望延續現行貸款額度八成、上限1,000萬元方案。永慶房屋提供

房價 青安貸款

延伸閱讀

2026年房市、房價怎麼走 永慶：近七成民眾認為兩大關鍵影響市場

北市隨機攻擊案 政院擬提跨年人潮群聚強化維安方案

嘉義大林鎮普發樂活消費金3000元 明年3月28、29日可領

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

相關新聞

虧損嚴重！老牌紡織廠新昕纖宣布停產 影響98%營收

老牌紡織廠新昕纖今天公告，面對中國、越南等進口紗線低價傾銷，虧損嚴重，董事會決議進行業務緊縮及組織調整，將資遣部分員工，...

理想購屋進場時機 中信市調：77.8%民眾認為「至少再等一年」

據中信房屋最新宅調查顯示，針對2026年第1季度房價預期，本次統計看漲比例達32.2%，較前一季的20.3%，大幅提升逾...

台鐵北市蛋黃區「安東街土開案」建豪宅 年收逾2億租金

台鐵公司化邁入第2年，董事會通過首件土地開發案，位於北市蛋黃區黃金地段土地的安東街土開案，面積高達3638坪，原為台鐵宿...

永慶：逾7成民眾支持續辦新青安 近6成認為第七波打炒房政策有效

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，根據本次調查結果顯示，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消...

2026年房市、房價怎麼走？永慶：近七成民眾認為兩大關鍵影響市場

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，全國看跌明年第1季房市比例，由上季的50%下滑11個百分點至39%，看跌比重縮...

永慶房屋最新報告：看跌房市比率下滑 消費者信心小回溫

新青安政策鬆綁、電子業出口帶旺，消費者對房價走勢的悲觀情緒出現鬆動。永慶房屋發布2026年第一季網路會員調查指出，全台「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。