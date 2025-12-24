聽新聞
0:00 / 0:00
永慶：逾7成民眾支持續辦新青安 近6成認為第七波打炒房政策有效
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，根據本次調查結果顯示，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消費者不支持，顯示消費者對於政府支持首購的政策持正面看待。
⭐2025總回顧
至於消費者希望哪些現行新青安貸款條件能延續，75%消費者希望新青安貸款條件中的利息補貼2碼能延續，也有69%消費者希望延續現行貸款額度八成、上限1,000萬元方案。
永慶房屋業管部協理陳賜傑分析，調查結果顯示，大多數消費者都期待新青安2.0能延續現行的利息補貼和貸款額度方案，比例高於還款年限和寬限期。
根據本次調查結果顯示，發現53%消費者認為有幫助，25%消費者認為沒幫助，陳賜傑指出，數據顯示超過半數的消費者認為能有效抑制房價上漲。
至於第七波選擇性信用管制，是否有助於打擊投機炒作；據調查結果顯示，有59%消費者認為有幫助，22%消費者認為沒幫助，顯示政策獲得多數民意支持，且68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年。
陳賜傑表示，數據顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若該政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族群的購屋負擔將更為加重。
陳賜傑補充，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言