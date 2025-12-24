快訊

地牛不平靜！高雄地震有感搖晃半分鐘 辦公員警大叫：搖很大嚇死人

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

力鵬停產尼龍粒近半產能 影響約9%營收

中央社／ 台北24日電

力麗10月宣布聚酯粒將減產6成、瓶用酯粒全面停產後，力麗集團關係企業力鵬今天也公告，受全球產能供過於求影響，決定尼龍粒部分產線停工，約9%的營收將受到影響。

⭐2025總回顧

不過力鵬強調，停產雖然造成減少部分營收，但停產項目皆為虧損狀況，停產對公司財務、業務不致造成不利影響。

力鵬發言人陳漢卿向中央社記者表示，最近尼龍上游原料CPL（己內醯胺）價格一直跌，造成尼龍粒價格跟跌，現在都是虧錢在賣。他認為，中國產能過剩，價格太便宜，市場「回不去了」，總不能一直失血，公司決定部分停產。

力鵬原本的尼龍粒年產能約40.59萬噸，但從2022年到2024年，實際產量分別只有8.66萬噸、7.86萬噸和10.07萬噸，稼動率皆不到3成。

力鵬表示，尼龍粒市場產能過剩，淪入低價競爭環境，需求未見復甦且持續萎縮；考量當前市場環境下難以維持尼龍粒全部產線生產，因此決定停止部分產線生產，停工年產能大約22.94萬噸，減產幅度約56.5%。

在此之前，力麗同樣不敵中國低價傾銷，今年10月初宣布瓶用酯粒等部分產品線停工，影響約15%營收，不過相關虧損也跟著減少，反而有助整體獲利提升。

力鵬 力麗

延伸閱讀

傳三星長約「只准買不准退」！記憶體族群平安夜開飆 華邦電量價稱王

金銀銅創新高！美股電子盤回跌 台指期夜盤硬挺

本田大陸工廠 月底暫減、停產

汽車晶片短缺效應 本田中日車廠計劃停產

相關新聞

虧損嚴重！老牌紡織廠新昕纖宣布停產 影響98%營收

老牌紡織廠新昕纖今天公告，面對中國、越南等進口紗線低價傾銷，虧損嚴重，董事會決議進行業務緊縮及組織調整，將資遣部分員工，...

理想購屋進場時機 中信市調：77.8%民眾認為「至少再等一年」

據中信房屋最新宅調查顯示，針對2026年第1季度房價預期，本次統計看漲比例達32.2%，較前一季的20.3%，大幅提升逾...

台鐵北市蛋黃區「安東街土開案」建豪宅 年收逾2億租金

台鐵公司化邁入第2年，董事會通過首件土地開發案，位於北市蛋黃區黃金地段土地的安東街土開案，面積高達3638坪，原為台鐵宿...

永慶：逾7成民眾支持續辦新青安 近6成認為第七波打炒房政策有效

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，根據本次調查結果顯示，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消...

2026年房市、房價怎麼走？永慶：近七成民眾認為兩大關鍵影響市場

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，全國看跌明年第1季房市比例，由上季的50%下滑11個百分點至39%，看跌比重縮...

永慶房屋最新報告：看跌房市比率下滑 消費者信心小回溫

新青安政策鬆綁、電子業出口帶旺，消費者對房價走勢的悲觀情緒出現鬆動。永慶房屋發布2026年第一季網路會員調查指出，全台「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。