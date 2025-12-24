快訊

地牛不平靜！高雄地震有感搖晃半分鐘 辦公員警大叫：搖很大嚇死人

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

2026年房市、房價怎麼走？永慶：近七成民眾認為兩大關鍵影響市場

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，全國看跌明年第1季房市比例，由上季的50%下滑11個百分點至39%，看跌比重縮小；看漲房價的比例由上季的20%增加至26%，而持平比例也有小幅上升，從上季的30%增加至本季的35%。永慶房屋提供
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，全國看跌明年第1季房市比例，由上季的50%下滑11個百分點至39%，看跌比重縮小；看漲房價的比例由上季的20%增加至26%，而持平比例也有小幅上升，從上季的30%增加至本季的35%。永慶房屋提供

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，全國看跌明年第1季房市比例，由上季的50%下滑11個百分點至39%，看跌比重縮小；看漲房價的比例由上季的20%增加至26%，而持平比例也有小幅上升，從上季的30%增加至本季的35%。

⭐2025總回顧

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，儘管目前房市政策尚未放寬，仍受銀行房貸緊縮及央行第七波信用管制影響，交易量無明顯回溫。不過，今年9月4日宣布新青安政策鬆綁後，以及今年下半年電子業出口持續暢旺，消費者對於未來房價下跌的預期比例有所下降，但消費者看跌房價比例仍高於看漲和持平比例。

對於2026年房市價量表現，調查結果顯示，68%消費者認為明年的房市交易量會與今年差不多，可能僅小幅震盪在正負5%內，至於房價部分，則有80%消費者認為明年房價可能呈盤整或小幅下跌，下跌幅度約在5%以內，顯示消費者對於明年的交易市況仍持保守看待，認為會延續今年的市況。

本次調查也針對影響2026年房市走向的因素詢問消費者的看法，根據本次調查結果顯示，陳賜傑指出，68%消費者認為影響2026年房市的最關鍵因素是第七波選擇性信用管制持續，其次是房貸緊縮也是重要變數，占比也高達65%。

陳賜傑表示，由於第七波選擇性信用管制與房貸緊縮是直接影響購屋民眾「能不能買」的最根本原因，不僅可能使貸款成數降低、審核趨嚴，銀行額度控管也讓撥款不確定性升高。不過，今年12月18日央行理監事會表示，房貸緊縮有持續緩解的可能，有望使核貸時間縮短，加速購屋流程。

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，對於2026年房市價量表現，調查結果顯示，68%消費者認為明年的房市交易量會與今年差不多，可能僅小幅震盪在正負5%內，至於房價部分，則有80%消費者認為明年房價可能呈盤整或小幅下跌，下跌幅度約在5%以內，顯示消費者對於明年的交易市況仍持保守看待，認為會延續今年的市況。永慶房屋提供
根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，對於2026年房市價量表現，調查結果顯示，68%消費者認為明年的房市交易量會與今年差不多，可能僅小幅震盪在正負5%內，至於房價部分，則有80%消費者認為明年房價可能呈盤整或小幅下跌，下跌幅度約在5%以內，顯示消費者對於明年的交易市況仍持保守看待，認為會延續今年的市況。永慶房屋提供

消費 房市 房價

延伸閱讀

房貸總量回歸內控、新青安不落日！利空出盡、交屋潮加持 潛力營建股出列

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

陽明：2026年海運挑戰大 預期農曆年前出現小旺季

士電、華城 四檔有看頭

相關新聞

虧損嚴重！老牌紡織廠新昕纖宣布停產 影響98%營收

老牌紡織廠新昕纖今天公告，面對中國、越南等進口紗線低價傾銷，虧損嚴重，董事會決議進行業務緊縮及組織調整，將資遣部分員工，...

理想購屋進場時機 中信市調：77.8%民眾認為「至少再等一年」

據中信房屋最新宅調查顯示，針對2026年第1季度房價預期，本次統計看漲比例達32.2%，較前一季的20.3%，大幅提升逾...

台鐵北市蛋黃區「安東街土開案」建豪宅 年收逾2億租金

台鐵公司化邁入第2年，董事會通過首件土地開發案，位於北市蛋黃區黃金地段土地的安東街土開案，面積高達3638坪，原為台鐵宿...

永慶：逾7成民眾支持續辦新青安 近6成認為第七波打炒房政策有效

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，根據本次調查結果顯示，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消...

2026年房市、房價怎麼走？永慶：近七成民眾認為兩大關鍵影響市場

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，全國看跌明年第1季房市比例，由上季的50%下滑11個百分點至39%，看跌比重縮...

永慶房屋最新報告：看跌房市比率下滑 消費者信心小回溫

新青安政策鬆綁、電子業出口帶旺，消費者對房價走勢的悲觀情緒出現鬆動。永慶房屋發布2026年第一季網路會員調查指出，全台「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。