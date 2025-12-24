2026年房市、房價怎麼走？永慶：近七成民眾認為兩大關鍵影響市場

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，全國看跌明年第1季房市比例，由上季的50%下滑11個百分點至39%，看跌比重縮小；看漲房價的比例由上季的20%增加至26%，而持平比例也有小幅上升，從上季的30%增加至本季的35%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，儘管目前房市政策尚未放寬，仍受銀行房貸緊縮及央行第七波信用管制影響，交易量無明顯回溫。不過，今年9月4日宣布新青安政策鬆綁後，以及今年下半年電子業出口持續暢旺，消費者對於未來房價下跌的預期比例有所下降，但消費者看跌房價比例仍高於看漲和持平比例。

對於2026年房市價量表現，調查結果顯示，68%消費者認為明年的房市交易量會與今年差不多，可能僅小幅震盪在正負5%內，至於房價部分，則有80%消費者認為明年房價可能呈盤整或小幅下跌，下跌幅度約在5%以內，顯示消費者對於明年的交易市況仍持保守看待，認為會延續今年的市況。

本次調查也針對影響2026年房市走向的因素詢問消費者的看法，根據本次調查結果顯示，陳賜傑指出，68%消費者認為影響2026年房市的最關鍵因素是第七波選擇性信用管制持續，其次是房貸緊縮也是重要變數，占比也高達65%。