陽明舉行53周年慶 2026年穩健營運、續創佳績

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運歡慶53周年。記者黃淑惠／攝影
陽明海運歡慶53周年。記者黃淑惠／攝影

陽明海運（2609）將於2025年12月28日迎來成立53周年，特別於24日聖誕節前夕，在陽明海運總公司七堵大樓舉辦53周年慶茶會及公益暨二手物品義賣市集活動，由陽明海運蔡豐明董事長及白崑榮總經理共同主持，回顧既往、擘劃未來，同時，延續公益理念，將義賣市集活動所得將全數捐贈予弱勢團體，藉此機會落實社會弱勢關懷。

⭐2025總回顧

在周年慶茶會中，陽明海運蔡豐明董事長感謝全體同仁在2025年關稅衝擊下仍延續過去5年獲利成果，今年前三季繳出合併稅後淨利新台幣148.1億元、EPS 4.24元的成績，並強調雖然市場變化與政策風險難以掌握，但陽明海運以強化航運本業為發展策略，運力規模將以目前72萬TEU逐步成長到2032年約125萬TEU為目標，逐漸朝向具備航運市場所需主流船型的方向前進，同時提升自有櫃比例、拓展重要碼頭資源、擴充業務量能與市占率、優先強調航行安全、提升船員培訓與加速數位轉型均為陽明持續提升競爭力的重要方針。

在2025年陽明海運不僅新增13艘8,000 TEU級到16,000 TEU級之貨櫃船訂單，更展現布局替代能源的決心，7艘16,000 TEU級LNG雙燃料船是台灣首家以氨燃料預置設計之航商；2026年起，陽明海運首艘使用LNG燃料之15,500 TEU級貨櫃船也將交付營運，期待陽明海運市場業務拓展更為積極，船隊操作確保人安、船安、貨安政策，克服挑戰，在2026年穩健營運、續創佳績。

秉持公益理念及環保再利用精神，陽明海運延續多年舉辦公益暨二手物品義賣市集活動的傳統，鼓勵同仁自發性捐出可使用的二手或全新物品進行義賣，每年皆獲同仁熱情支持，今年蒐集超過2,600件物品供同仁交流，體現循環利用之環保態度；義賣市集則邀請「桃園市美好社會福利基金會」、「創世基金會基隆分院」、「勝利基金會-勝利廚房」、「台北市自閉兒社會福利基金會-愛肯樂活工場」、「台灣肯納自閉症基金會」、「育成社會福利基金會集賢庇護工場」等6家團體設攤，透過活動鼓勵同仁支持社福單位，義賣所得達近新台幣70萬元亦將全數捐贈予弱勢團體，發揮盡一己之力協助弱勢之理念。

陽明海運致力於實踐與社會共好的精神，在歡慶53周年之際，更將持續穩健航行，朝成為全球商戶首選、具關鍵影響力的運輸集團願景邁進。

陽明海運舉辦公益暨二手物品義賣市集活動。記者黃淑惠／攝影
陽明海運舉辦公益暨二手物品義賣市集活動。記者黃淑惠／攝影

