旅天下上櫃前業績發表會 預計2026年1月掛牌上櫃

旅天下（6961）24日於台北寒舍艾美酒店舉辦「上櫃前業績發表會」，受惠於旅遊市場需求熱絡，穩健營運推升獲利，前三季EPS達 4.06 元。董事長李嘉寅表示，憑藉首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，持續擴大全台門市，明年有信心在加盟增加後，營收、獲利再衝高。

公司布局 穩健邁向資本市場

旅天下已正式獲櫃買中心董事會通過，旅天下正穩健邁向資本市場，為預計於 2026 年 1 月掛牌上櫃奠定扎實基礎，寫下品牌成立十周年的重要里程碑。

旅天下經營團隊說明 2025 年營運成果，2025年1至9月稅後純益達9,586萬元，較2024年同期成長24%，創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）達4.06 元，展現穩健獲利能力。累計前三季合併營收為32.4億元，雖因市場結構與消費模式調整，較去年同期小幅下滑 5.97%，但公司透過產品結構優化、加盟體系規模化及營運效率提升，成功帶動整體獲利表現持續成長。

董事長李嘉寅表示，憑藉首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，公司持續擴大全台門市布局，並同步深化數位化管理系統與後勤支援機制，強化對加盟門市的營運輔導能力，提升整體通路競爭力，成為支撐獲利成長的重要關鍵。

未來持續打造一站式旅遊服務平台全面滿足需求 ，上櫃是邁向制度化經營與產業共創的新起點。

董事長李嘉寅期許，「旅天下」不僅是一個企業品牌，更將持續整合供應鏈、深化通路合作，朝向同業共享的旅遊平台邁進，推動整體旅遊產業的長期成長與升級，以「共好、共享、共利」為核心理念，定位為「旅客的旅遊好鄰居」，透過全台門店空間打造具高度體驗感的一站式旅遊服務平台，從行程諮詢與銷售、機票訂購、護照與簽證代辦，到 Wi-Fi 機租借等服務，全面滿足消費者旅遊出行的各項需求，讓旅遊準備如同日常消費般輕鬆便利。

同時，旅天下亦持續深化門店空間的多元運用。未來除作為旅遊諮詢與銷售據點外，門店空間也將結合品牌行李箱展列及旅遊講座規劃，打造更具體驗感與互動性的旅遊服務場域。透過實體展示與主題分享活動，強化與旅客之間的溝通連結，提升門市服務的附加價值，進一步擴大品牌接觸點與整體營運效益。

在產品策略上，旅天下持續推動產品多元性與國際性全面整合，結合團體旅遊、自由行、主題旅遊、遊輪河輪與獎勵旅遊客製化行程，並透過與國際航空公司、海外地接社及在地供應商的合作，持續擴大產品的深度與廣度。同時，藉由加盟模式，攜手全球在地旅行社夥伴共享資源、加速拓點，打造具備規模化、系統化與國際連結能力的旅遊平台。

永續植栽牆成為會場亮點 落實ESG理念於細節