得力通過赴陸投資案 子公司將在安徽設紗廠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

得力（1464）24日公告，董事會通過赴中國大陸安徽省懷寧縣設立紗廠的投資案，將由全資子公司 BEST ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED（得億國際）負責執行，投資總金額預計為300萬美元，主要目的為強化集團垂直整合與原料供應能力。

得力表示，此次投資主要目的是穩定原料來源、降低外購依賴，並提升集團整體成本結構與交期競爭力。新廠計畫投入總金額約300萬美元，未來將成為集團內部原紗的重要供應基地，有助於降低生產成本、提升供應鏈掌控度，並分散外部供應風險，符合公司中長期營運與產能布局策略。

依據《在大陸地區從事投資或技術合作審查原則》，投資金額達100萬美元以上者需事前申請核准。得力表示，將依規定向投審會提出申請，並於取得核准後正式啟動建廠及後續作業。

公司並指出，為利投資案順利推動，董事會已授權董事長全權處理相關事宜。得力近年持續調整供應鏈布局，此次新建紗廠將強化集團在原料端的自主性，並為未來海外產能與成衣整合提供更穩定的上游支撐。

紡織股

