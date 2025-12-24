永慶房屋最新報告：看跌房市比率下滑 消費者信心小回溫

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
消費者對房價走勢的悲觀情緒出現鬆動。永慶房屋發布2026年第一季調查。全台「看跌」房市的比率由上季50%下滑至39%。圖／本報資料照片
新青安政策鬆綁、電子業出口帶旺，消費者對房價走勢的悲觀情緒出現鬆動。永慶房屋發布2026年第一季網路會員調查指出，全台「看跌」明年第一季房市的比率由上季50%下滑至39%，一口氣減少11個百分點；「看漲」比率則由20%回升至26%，「持平」也從30%小幅上升至35%，顯示看跌比重縮小，但整體仍以保守情緒為主。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，目前房市政策並未全面放寬，銀行房貸仍偏緊，加上央行第七波信用管制持續影響，交易量尚未見明顯回溫；不過在9月4日新青安政策宣布鬆綁後，加上下半年電子業出口續旺，帶動民眾對「房價大幅下跌」的預期降溫，但看跌比例仍高於看漲與持平，顯示買方心態依舊審慎。

調查也呈現，民意對第七波選擇性信用管制的支持度偏高。陳賜傑指出，有53%受訪者認為該政策有助抑制房價上漲，25%認為沒有幫助；另有59%認為有助打擊投機炒作、22%認為無效。至於政策是否延續至2026年，則有68%支持續行，反映多數民眾期待市場維持「自住為主」的交易環境，擔心過早退場可能讓房價再度升溫、加重首購與自住族購屋負擔。

在新青安方面，調查顯示有73%支持政府以不同於現行方案的方式續辦並調整新青安貸款，僅27%不支持。進一步詢問希望延續的優惠條件，75%希望「利息補貼2碼」延續，69%希望延續貸款額度方案（額度8成、上限1000萬元），支持度高於還款年限與寬限期，顯示民眾最在意的仍是「利率補貼」與「可貸到多少」。

對2026年價量展望，陳賜傑表示，68%受訪者認為明年交易量與今年差不多，僅在正負5%內小幅震盪；房價方面，80%認為可能持平或小跌，跌幅多在5%以內。至於影響房市的關鍵變數，近七成點名「第七波信用管制持續」（68%）與「房貸緊縮延續」（65%）最具影響力，因為直接牽動民眾「能不能買」：貸款成數、審核嚴格度與銀行額度控管，都讓撥款不確定性提高。不過，他也提到，12月18日央行理監事會釋出「房貸緊縮有持續緩解可能」的訊息，若後續核貸時間縮短，有助加速購屋流程。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，「政大永慶即時房價指數」顯示，2025年第三季買氣降溫、屋主讓價促成交，帶動七都跌幅擴大；但2025年第四季在新青安鬆綁與電子出口暢旺支撐下，市場以自住、首購撐盤，七都房價呈盤整，季增率多落在正負1%內。若與第七波管制前相比，雙北下跌約5%相對抗跌，桃園、新竹跌幅約6%至7%，台中以南三大都會區跌幅約8%至9%。

供給面則是另一道壓力。永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，依內政部統計，2023至2025年新屋開工約38萬戶，以開工後3年完工推估，2026至2028年恐迎來約32至36萬戶完工潮；加上預售交易低迷、去化放慢，推估未來3年建商待售餘屋量可能累積至8至10萬戶，供給走升將加劇區域分化。

葉凌棋預期，2026年房市呈「價緩跌、量盤整」格局，全年交易量估25.1萬至26.4萬棟，約較2025年減少3%至增長2%之間；房價方面，在信用管制續行下，剛需強的區域跌幅約3%至5%，供給量大的區域則可能有5%至7%的修正空間。

