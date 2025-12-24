快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑 舉辦「監獄音樂會」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑，舉辦「監獄音樂會」。中鋼提供
中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑，舉辦「監獄音樂會」。中鋼提供

中鋼（2002）集團教育基金會攜手大提琴家張正傑，舉辦「監獄音樂會」，以優雅動人旋律，溫暖收容人心靈。

⭐2025總回顧

中鋼表示，監獄音樂會的發想，源於1996年張正傑受到電影《刺激1995》啟發，深受片中古典音樂能溫暖人心的力量所感動，在當時的法務部與文建會協助下，走進綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄完成5場巡演。

本次音樂會由張正傑領銜，攜手鋼琴家呂冠葶、女高音黃莉錦及京劇大師朱陸豪同台演出，透過聖桑《天鵝》、臺灣民謠《白鷺鷥》、電影《新天堂樂園》配樂，以及融合京劇、崑曲元素的《霸王別姬：垓下歌》，引領聽眾一步一步進入每首樂曲所蘊含的深刻情感與故事。

中鋼行政助理副總黃茂源表示，中鋼教育基金會持續與音樂家攜手，陪伴收容人走過人生低谷，期盼音樂化為一盞明燈，照亮重新出發的路。

中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑，舉辦「監獄音樂會」。中鋼提供
中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑，舉辦「監獄音樂會」。中鋼提供

中鋼 音樂會

延伸閱讀

巴西前總統波索納洛獲准暫離監獄 將動疝氣手術

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

郎朗帶超美愛妻空降寶島！夫妻合奏音樂盛宴「下一步前進台中」

中鋼明年1月鋼價 開平高盤

相關新聞

豪宅客現金霸氣掃貨！8.1億打包兩戶信義聯勤

房市雖冷颼颼，惟高資產族群仍積極進場。實價揭露，指標豪宅「元利信義聯勤-北棟」22樓2戶8月中旬同日交易，成交總價共達8...

永慶房屋最新報告：看跌房市比率下滑 消費者信心小回溫

新青安政策鬆綁、電子業出口帶旺，消費者對房價走勢的悲觀情緒出現鬆動。永慶房屋發布2026年第一季網路會員調查指出，全台「...

首檔日本房產ETF 國泰日本不動產准募 小資萬元進場

國泰投信再度進軍國際，繼今年9月完成「台日首檔跨境連結ETF」於東京證交所掛牌，將國泰台灣科技龍頭（00881）引入日本...

中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑 舉辦「監獄音樂會」

中鋼（2002）集團教育基金會攜手大提琴家張正傑，舉辦「監獄音樂會」，以優雅動人旋律，溫暖收容人心靈。

新北「板信雙子星」蟬聯17年地王 最低價在這裡每坪48元

新北市公布115年度公告土地現值，新板特區板信商業銀行雙子星總部大樓公告現值每坪約267.8萬元連續17年蟬聯新北市地王...

中華信評：裕隆出售納智捷有助降低槓桿水準 些微提升獲利能力

中華信評24日表示，裕隆汽車出售旗下納智捷汽車公司業務的股權，應有助於降低其槓桿水準並些微的提升其獲利能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。