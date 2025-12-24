中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑 舉辦「監獄音樂會」
中鋼（2002）集團教育基金會攜手大提琴家張正傑，舉辦「監獄音樂會」，以優雅動人旋律，溫暖收容人心靈。
中鋼表示，監獄音樂會的發想，源於1996年張正傑受到電影《刺激1995》啟發，深受片中古典音樂能溫暖人心的力量所感動，在當時的法務部與文建會協助下，走進綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄完成5場巡演。
本次音樂會由張正傑領銜，攜手鋼琴家呂冠葶、女高音黃莉錦及京劇大師朱陸豪同台演出，透過聖桑《天鵝》、臺灣民謠《白鷺鷥》、電影《新天堂樂園》配樂，以及融合京劇、崑曲元素的《霸王別姬：垓下歌》，引領聽眾一步一步進入每首樂曲所蘊含的深刻情感與故事。
中鋼行政助理副總黃茂源表示，中鋼教育基金會持續與音樂家攜手，陪伴收容人走過人生低谷，期盼音樂化為一盞明燈，照亮重新出發的路。
