中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑 舉辦「監獄音樂會」

中鋼（2002）集團教育基金會攜手大提琴家張正傑，舉辦「監獄音樂會」，以優雅動人旋律，溫暖收容人心靈。

中鋼表示，監獄音樂會的發想，源於1996年張正傑受到電影《刺激1995》啟發，深受片中古典音樂能溫暖人心的力量所感動，在當時的法務部與文建會協助下，走進綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄完成5場巡演。

本次音樂會由張正傑領銜，攜手鋼琴家呂冠葶、女高音黃莉錦及京劇大師朱陸豪同台演出，透過聖桑《天鵝》、臺灣民謠《白鷺鷥》、電影《新天堂樂園》配樂，以及融合京劇、崑曲元素的《霸王別姬：垓下歌》，引領聽眾一步一步進入每首樂曲所蘊含的深刻情感與故事。