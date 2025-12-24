新北「板信雙子星」蟬聯17年地王 最低價在這裡每坪48元

新北市公布115年度公告土地現值，新板特區板信商業銀行雙子星總部大樓公告現值每坪約267.8萬元連續17年蟬聯新北市地王。

最低價土地為烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培、福山段之保安保護區，115年公告土地現值每坪約48元。

地政局表示，115年公告土地現值作業期間（113年9月2日至114年9月1日），受央行實施不動產信用管制影響，調整購屋貸款成數及放貸條件，致交易量大幅減少。

然而整體不動產市場因剛性需求存在，以及土地取得成本、營建施工成本大幅提高及同區域間產品比較效應等因素，加上資金持續流入不動產市場等影響，使市場成交行情呈現上漲。

另外受捷運三環六線及多處整體開發區包括新泰塭仔圳、林口工一等重劃區以及土城司法園區、中和秀朗橋北側、新店十四張及安坑輕軌K8站周邊地區等區段徵收區持續推動及完工，各項都市計畫案、工業區立體化，以及都更三箭等利多政策，帶動新北人口、產業進駐發展，持續支撐價格上漲的趨勢，整體呈現「量縮價漲」格局。

評議後115年度公告土地現值及公告地價區段漲幅，考量整體開發區因變動幅度較大，排除後分別與114年相比上漲3.9%、與113年相比上漲9.54%。

地政局指出，公告地價為2年調整1次，115年公告地價係合理反映近2年市價的變動。經評估新北市113年公告地價占市價格比例17.94%，仍低於全國平均值19.59%。

另依內政部地價作業規範，公告土地現值及公告地價宜逐期調整，以合理反映市場波動.情形，故在綜合考量新北市整體不動產市場發展趨勢、社會經濟情勢、財政稅收，及兼顧民眾稅負公平性及負擔能力下，115年公告地價調整後，經試算適用自用住宅稅率，平均每戶約增加152元。

地政局提醒民眾，「公告土地現值」係為土地移轉及設定典權時，審核土地增值稅的依據；「公告地價」則是土地所有權人申報地價參考，並據以核課地價稅。

因目前轄內各宗土地之公告土地現值及公告地價尚在計算中，如需查詢115年公告土地現值及公告地價，可於115年1月1 日正式公告後，至新北市各地政事務所，或連結新北不動產愛連網(https://i.land.ntpc.gov.tw/iland/)查詢。