中華信評：裕隆出售納智捷有助降低槓桿水準 些微提升獲利能力

中華信評24日表示，裕隆汽車出售旗下納智捷汽車公司業務的股權，應有助於降低其槓桿水準並些微的提升其獲利能力。

12月19日，裕隆汽車（twA-/穩定/twA-2）同意將其持有的納智捷股權售予鴻海精密工業與裕隆汽車的合資企業鴻華先進科技公司，此交易金額約為7.876億元。此次交易包含納智捷母公司營運資產、銷售公司、經銷商網路、售後服務業務以及相關人力。該收購案預計將於2026年第一季完成，但仍需取得主管機關核准。

根據中華信評目前的基本情境假設，出售納智捷股權之現金流入應有助於裕隆汽車在2026年將其借款對 EBITDA 比，從2025年的2.5倍至3.0倍改善至2.0 倍至2.5倍、2027年則可望進一步改善至1.5倍至2.0倍之間。同時，由於納智捷在2025年前三季產生約2.53 億元的損失，因此出售納智捷應有助於部分提升裕隆汽車的獲利能力並減輕其營運負擔。中華信評先前預測，納智捷於2026年至2027年僅能達大致達到損益兩平的狀態。

中華信評同時預期裕隆汽車將維持與鴻華先進之間的合作關係，並繼續負責組裝將於未來數個月內上市的電動車款。由於裕隆汽車透過權益法投資持有鴻華先進 43.83%股權，因此該公司仍為納智捷的第二大股東，並能持續參與納智捷的營運。

儘管如此，中華信評認為裕隆汽車將繼續聚焦於多元品牌汽車代工策略，並進一步提升產能利用率以及獲利能力。中華信評預測，主要受鴻華先進即將推出的 Model B 車款，以及將於北美與大洋洲市場推出的其他海外車款所支持，裕隆汽車的產量在2025年大幅下滑35%至 40%之後，可望於2026年反彈回升75%至80%。產量增加以及裕隆汽車在提升生產效率方面的措施，皆支持中華信評預測裕隆汽車於2026年至2027年的EBITDA利潤率將維持在9%至 10%之間，相較於2025年的10%至12%以及2024年8.8%。