快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

價格高、貸款難 近三年雙北市新成屋單價愈走愈低

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌彙整雙北市近三年推出的新成屋最高單價，台北市2023年最高單價為「Diamond Towers 台北之星」，每坪269.1萬元。2024年為「御上天母」每坪154.4萬元，2025年則是「安和自在」每坪160.8萬元。

⭐2025總回顧

新北市則為中和區萬大線LG08站聯開宅「冠德心禾匯」、新店區央北重劃區「江陵天喆」與板橋區國光客運站改建案「君麟」，單價分別是84.3萬元、104萬元、93.6萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，新成屋價碼比中古成屋高，又沒有預售屋的付款優勢，常以資產族群為買盤訴求，而近年籠罩在貸款不易的陰霾，但建商早已規畫興建，逐步完工就得展開銷售，難以如預售屋還有延推空間，遇上歹年冬的銷況受到一定的影響，明顯可見最高單價沒有創價趨勢。

值得注意的是，小坪數的低總產品，也出現在先建後售的市場，像2025年台北市新公開成屋最高單價「安和自在」僅15.2坪，新北市的「冠德心禾匯」亦只有20多坪，交易總價在2000多萬元，未來有出租與轉手的發揮空間優勢，為當前這類產品還能有個案表現的一大關鍵。

今年台北市推出的「昇陽承光」、「昇陽麗鉑」、「禾田田」、「皇鼎靜心園」、「瓏山林玥河」，新北市的「睿悅」、「崇利華漾」都有至小十多坪的規劃，建商用意不言可喻。

統計中還可看出建商多為經營新成屋市場有成的業者，像「安和自在」建商首鋼開發先前於中山區的先建後售作品也有不錯銷售成績，而冠德建設更是一直以新成屋案為主力，亦彰顯該建商資產實力，又如江陵建設同樣在資產上不容小覷，新成屋產品令這些品牌保證有所加分，部分買方可能因此對於價格有認知度而買單。

陳炳辰指出，接下來在台北市松江南京一帶，與新北市的北大特區、捷運新莊和頂溪站周邊等地還有新成屋身影，雖有熱門地段、小宅規劃或話題性等條件，還免於爛尾風險，惟銷況得視後續銀行限貸、買氣信心走勢而定，先建後售產品可讓建商事先控制營造成本，卻控制不了推案之際的市況變數，如今價量難明仍硬著頭皮公開也莫可奈何。

近三年雙北市公開新成屋最高單價資訊。資料來源／住展雜誌
近三年雙北市公開新成屋最高單價資訊。資料來源／住展雜誌

建商 台北

延伸閱讀

想洗澡也出事…新北泰山男開瓦斯桶突氣爆 遭燙傷急送醫

行憲紀念日、元旦假期 新北市「這些地區」停車格暫停收費

新北稽查露營設備租賃 4業者契約涉違公平合理

到馬六甲蓋飯店、熊本建「台積宅」，台灣建商怎打國際盃度房市寒冬

相關新聞

豪宅客現金霸氣掃貨！8.1億打包兩戶信義聯勤

房市雖冷颼颼，惟高資產族群仍積極進場。實價揭露，指標豪宅「元利信義聯勤-北棟」22樓2戶8月中旬同日交易，成交總價共達8...

新北「板信雙子星」蟬聯17年地王 最低價在這裡每坪48元

新北市公布115年度公告土地現值，新板特區板信商業銀行雙子星總部大樓公告現值每坪約267.8萬元連續17年蟬聯新北市地王...

中華信評：裕隆出售納智捷有助降低槓桿水準 些微提升獲利能力

中華信評24日表示，裕隆汽車出售旗下納智捷汽車公司業務的股權，應有助於降低其槓桿水準並些微的提升其獲利能力。

台鐵安東街3,638坪都更案 2026年首季招商、投資上看170億

台鐵公司資產開發處長劉睿紘24日表示，為提升土地利用效益，位於台北市中心的安東街土地開發案，基地面積約3,638坪，預計...

價格高、貸款難 近三年雙北市新成屋單價愈走愈低

住展雜誌彙整雙北市近三年推出的新成屋最高單價，台北市2023年最高單價為「Diamond Towers 台北之星」，每坪...

微風南山餐飲版圖再擴張！五大人氣餐飲新櫃齊聚

餐飲已成為百貨吸引人潮的關鍵動能，「先吃再逛」也逐漸成為主流消費習慣。微風南山看準消費者對話題餐飲的高度關注，於 B1、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。