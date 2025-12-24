微風南山餐飲版圖再擴張！五大人氣餐飲新櫃齊聚

餐飲已成為百貨吸引人潮的關鍵動能，「先吃再逛」也逐漸成為主流消費習慣。微風南山看準消費者對話題餐飲的高度關注，於 B1、B2 餐飲樓層重磅布局，一次引進鴨覓、壽司郎、圈粉鋪子、SUKIYA 及加一米飯食所五大人氣餐飲新櫃，橫跨話題烤鴨、日式壽司、高人氣丼飯與特色小吃，打造更完整、多元的餐飲陣容，更推出只有在微風才吃得到的獨家餐點，持續放大餐飲聚客效益。

鴨覓主打招牌「片皮烤鴨」料理，主廚精準掌控火候，使烤鴨外皮金黃酥脆、內裡肉汁飽滿，並從皮、肉到骨完整運用，提供「一鴨多吃」的豐富選擇。菜色設計跳脫單一框架，融合粵式與台式料理手法，打造不受侷限的多元菜系，同時推出適合分享的多人烤鴨套餐，鎖定家庭聚會、好友聚餐及節慶慶祝等多元客層。在空間規劃上，鴨覓以「港式花樣年華」為核心概念，延續品牌復古港風美學，透過緹花布、鏡面與細節裝飾，營造濃厚卻不失現代感的都會用餐氛圍，並兼顧聚餐彈性與用餐隱私。鴨覓微風南山店亦推出多款獨家限定料理，包括沙茶炒雙腸、台味香酥雞、蜂巢芋泥蝦與椒鹽魚片，以熟悉台味結合創意手法，打造只在微風南山嚐得到的限定菜色。

圈粉鋪子則以潮流酸辣粉的全新姿態登場，主打「酸爽 × 麻香 × 彈滑」的上癮系爽感，從風味到視覺全面升級，打造更具記憶點的速食體驗。品牌承襲海底撈在食材選用、產品研發與服務品質上的高標準，將街頭小吃升級為兼具質感與儀式感的用餐選擇。營運布局方面，圈粉鋪子已進駐信義市府與竹科兩大核心商圈，成功測試多元客群輪廓，並以高翻桌率、標準化流程及外帶外送雙軌並行的連鎖模型，展現快速拓店的成長潛力。

加一米飯食所自台中起家，將熟悉而暖心的台灣滋味帶進微風南山。一碗承載台灣飲食記憶的魯肉飯，是品牌始終堅持的美味初心，從經典魯肉飯到全台獨創的「青花椒魯肉飯」，在傳統風味中注入創新巧思，呈現米飯與醬汁交融的細膩層次。此次進駐微風南山，加一米飯食所同步推出微風獨家「香菜系列魯肉飯套餐」，包含香菜魯肉飯、香菜青花椒魯肉飯，以及搭配蒸蛋的多款組合，獲得消費者好評。歡慶開幕，12月30日至31日期間點購套餐即贈小菜乙份，邀請民眾走進微風南山，品嚐一碗讓味蕾滿足、心頭溫暖的「+1」滋味。

此外，預計於明年2月開幕的日系餐飲品牌，包含來自日本的迴轉壽司品牌壽司郎，由專業壽司師傅起家，秉持對食材新鮮度的高度堅持，成立 30 多年來不斷精進選材與製作工序，成為許多消費者心中「想吃壽司就會想到」的經典選擇。同樣來自日本的丼飯連鎖品牌SUKIYA（すき家），則以經典牛丼聞名，主打快速、親民且品質穩定的日式用餐體驗。

透過多元品牌一次到位的餐飲布局，微風南山不僅回應消費者對話題美食與用餐體驗的期待，也進一步強化餐飲樓層的聚客力與停留價值，持續以餐飲為核心動能，為信義商圈注入更豐富且具話題性的生活提案。