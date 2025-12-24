每坪267.2萬刷新今年紀錄 神秘富豪捧逾8億現金買「信義聯勤」兩戶

最新實價揭露，台北大安森林公園第一排豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」再度刷新今年最高每坪單價紀錄，神秘富豪今年8月一口氣砸下8.1億元現金，每坪成交價約267.2萬元，買下22樓兩戶，這筆交易也成為目前今年的豪宅單價王。

此外， 14樓也有一戶新交易，總價3億9216萬元，無貸款購入，累計今年「One Park Taipei元利信義聯勤」扣除親友交易已有8筆，總銷達29.8億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei元利信義聯勤」和「勤美璞真」屬於大坪數規劃、屋齡相對新、擁有客製化物業管理服務等，尤其地理位置條件相當優質，分別位在正建國南路二段、信義路三段上，面大安森林公園，擁有無敵棟距、視野無遮蔽、名人住戶加持等優勢，因此對金字塔頂端的客層來說，豪宅不僅是住家，也具有收藏價值，入手後通常不會輕易轉手。

值得一提的是，今年「One Park Taipei元利信義聯勤」揭露的8筆交易當中，就有6筆採取無貸款方式購入。

第一建經研究中心副理張菱育分析，主要有三大原因，第一是「信用管制趨嚴」，第二為「資金靈活運用」，第三為「抗通膨調配資產」。

張菱育指出，在未來利率及通膨的不確定因素下，富豪偏好將資金轉入保值性強的不動產，現金購置能減少利率變動的影響，且「蛋黃區公園第一排」的稀有產品具有不可替代性，較能抗跌保值，預期此類豪宅，仍是未來富豪資產配置的首選。