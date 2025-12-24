來頡總經理孟慶達請辭

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠來頡科技（6799）於24日宣布，總經理暨發言人孟慶達因生涯規劃因素請辭，將持續以董事身份協助公司發展。

來頡指出，該公司於23日召開董事會，孟慶達因個人生涯規劃申請辭任，將於明年1月9日正式卸下總經理暨發言人職務。為確保經營銜接平穩，新任總經理暨發言人就任前，職務將由執行長葉瑞斌兼任代行。

來頡提到，孟慶達自2010年加入來頡以來，服務超過15年，是公司成長壯大的重要推手。在任期間，憑藉卓越的領導力與產業洞察，成功帶領團隊完成公司上市，並在競爭激烈的電源管理IC市場中，擴張公司版圖。孟慶達未來仍將繼續擔任來頡的董事一職。

總經理 董事 生涯規劃

