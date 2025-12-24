快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

大同醫護攜手大世科 獲國際醫療競賽創新獎 助攻次世代數位醫療布局

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同醫護團隊攜手大世科於第一屆國際FHIR伺服器效能競賽榮獲最佳技術創新獎。公司提供
大同醫護團隊攜手大世科於第一屆國際FHIR伺服器效能競賽榮獲最佳技術創新獎。公司提供

大同（2371）旗下大同醫護攜手大同世界科技（8099）展現資通訊整合實力，23日於衛福部資訊處主辦的「第一屆國際FHIR伺服器效能競賽」中，憑藉卓越的系統優化技術奪下「最佳技術創新獎」。

⭐2025總回顧

此項競賽為全球首創，旨在提升醫療資料交換效能，大同醫護團隊透過深度優化底層架構，達成衛福部資訊處處長李建璋所強調的「毫秒級」反應速度，成功為國家級醫療數據調閱與AI應用建構數位高速公路。

大同醫護總經理張智為指出，FHIR成功的要素包含醫療資料豐富性、硬體生態鏈以及軟體落地應用，而大同醫護累積超過30年的醫療資訊系統開發經驗，正是補齊FHIR生態系拼圖的關鍵「知識財」。

張智為強調，此次獲獎實證了團隊能將深厚的領域知識，轉化為高效能的標準化解決方案，協助醫療機構在跨院資訊共享時減少行政負擔。

在實績表現上，大同醫護已具備深厚的落地經驗，先前承攬台大醫院「FHIR伺服器授權服務」專案，已成功協助台大醫院、輔大醫院及敏盛醫院建置符合國際標準的跨院資料互通機制，且該案目前已完成驗收。

大同醫護不僅聚焦於大型醫療機構，更全方位響應健保與公衛政策，包含重大傷病資料交換、次世代基因定序（NGS）數據儲存、電子處方箋及癌症藥物事前審查等精準醫療應用，並開發傳染病個案自動通報系統以對接疾管署。

大同醫護表示，未來將持續投入智慧醫療轉型，協助醫療院所在國家級標準下，達成安全且快速的汙水處理紀錄與各類醫療資訊共享目標。

大同 台大醫院 醫護

延伸閱讀

AI 驅動新醫療：醫學設計國際會議(MD2025)引領次世代數位健康浪潮

次世代小牛改裝套件參上！1016 industries將Lamborghini Temerario改得更狂傲！

大同法律攻防戰 資金無虞

中華電奪數位基建創新獎

相關新聞

豪宅客現金霸氣掃貨！8.1億打包兩戶信義聯勤

房市雖冷颼颼，惟高資產族群仍積極進場。實價揭露，指標豪宅「元利信義聯勤-北棟」22樓2戶8月中旬同日交易，成交總價共達8...

新北「板信雙子星」蟬聯17年地王 最低價在這裡每坪48元

新北市公布115年度公告土地現值，新板特區板信商業銀行雙子星總部大樓公告現值每坪約267.8萬元連續17年蟬聯新北市地王...

中華信評：裕隆出售納智捷有助降低槓桿水準 些微提升獲利能力

中華信評24日表示，裕隆汽車出售旗下納智捷汽車公司業務的股權，應有助於降低其槓桿水準並些微的提升其獲利能力。

台鐵安東街3,638坪都更案 2026年首季招商、投資上看170億

台鐵公司資產開發處長劉睿紘24日表示，為提升土地利用效益，位於台北市中心的安東街土地開發案，基地面積約3,638坪，預計...

價格高、貸款難 近三年雙北市新成屋單價愈走愈低

住展雜誌彙整雙北市近三年推出的新成屋最高單價，台北市2023年最高單價為「Diamond Towers 台北之星」，每坪...

微風南山餐飲版圖再擴張！五大人氣餐飲新櫃齊聚

餐飲已成為百貨吸引人潮的關鍵動能，「先吃再逛」也逐漸成為主流消費習慣。微風南山看準消費者對話題餐飲的高度關注，於 B1、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。