大同醫護攜手大世科 獲國際醫療競賽創新獎 助攻次世代數位醫療布局

大同（2371）旗下大同醫護攜手大同世界科技（8099）展現資通訊整合實力，23日於衛福部資訊處主辦的「第一屆國際FHIR伺服器效能競賽」中，憑藉卓越的系統優化技術奪下「最佳技術創新獎」。

此項競賽為全球首創，旨在提升醫療資料交換效能，大同醫護團隊透過深度優化底層架構，達成衛福部資訊處處長李建璋所強調的「毫秒級」反應速度，成功為國家級醫療數據調閱與AI應用建構數位高速公路。

大同醫護總經理張智為指出，FHIR成功的要素包含醫療資料豐富性、硬體生態鏈以及軟體落地應用，而大同醫護累積超過30年的醫療資訊系統開發經驗，正是補齊FHIR生態系拼圖的關鍵「知識財」。

張智為強調，此次獲獎實證了團隊能將深厚的領域知識，轉化為高效能的標準化解決方案，協助醫療機構在跨院資訊共享時減少行政負擔。

在實績表現上，大同醫護已具備深厚的落地經驗，先前承攬台大醫院「FHIR伺服器授權服務」專案，已成功協助台大醫院、輔大醫院及敏盛醫院建置符合國際標準的跨院資料互通機制，且該案目前已完成驗收。

大同醫護不僅聚焦於大型醫療機構，更全方位響應健保與公衛政策，包含重大傷病資料交換、次世代基因定序（NGS）數據儲存、電子處方箋及癌症藥物事前審查等精準醫療應用，並開發傳染病個案自動通報系統以對接疾管署。

大同醫護表示，未來將持續投入智慧醫療轉型，協助醫療院所在國家級標準下，達成安全且快速的汙水處理紀錄與各類醫療資訊共享目標。