北車商場重新招標6業者競逐 北市隨機殺人案後合約新增功能定位

台北車站商場由微風集團營運近20年，合約將於明年7月24日到期，台鐵將重新招標，目前外傳至少有6家業者有意參加招標，台鐵公司表示，考量日前香港大火及1219隨機攻擊案，合約內容將新增功能定位，因此公開招標時間從年底延至明年初，同時延長合約時間為15+8年，預估未來每年租金加上權利金收入逾2億元。

5鐵共構的台北車站基地面積72393平方公尺，每日來往人次達60萬以上，為全台人流最密集的車通樞紐，而北車商場目前由微風集團經營，自2005年接手至今已20年，根據合約將於2026年7月24日到期。目前外傳統一、新光三越、冠德（環球）、東森、潤泰（City Link），而現任經營者微風集團也爭取續約。

台北車站大樓G+2、G+1、U+1層增建、改建、修建及營運移轉案，台鐵原訂今年底重新招標，但鑑於香港宏福苑大火、1219北市隨機攻擊案，認為台北車站不只是重新拉皮，軟硬體都有變動，因此將新增合約內容並延後至明年初公開招標，民間投資金額至少7.26億元、至少進駐140個櫃位，但實際櫃位數仍由業者規畫。

台鐵公司資產開發處長劉睿紘說，現任經營者微風集團額原合約經營時間為12＋6年，此次重新招標希望身為國門的台北車站能徹底改變、打造新的意象，讓國內外觀光客都有煥然一新的感覺，考量投資金額較大、建設時間也較久，因此合約經營時間延長為15+8年。

此外，北車商場除了維持提供國內外美食，也要有素食、清真食品等滿足不同需求的旅客；購物方面也要有具台灣特色精品、伴手禮；國際友善提供多國語言；北車商場安全性包含食安、環安、公安等是關注中底；商場中也要展現出公益文化，同時也需做到行銷台灣觀光，但具體作法由業者自由發揮。

劉睿紘指出，台北車站商場促參招商案預估明年1月初公告招標，會有2個月至2.5個月等標期，3月截標、4月底決標、6月簽約，簽約後業者就能進行施工，但強調施工期間營運不能中斷，施工期間從明年7月25日算起為期2年8個月的時間，完工後每年收益預估逾2億元，新約將於2041年到期，若15年期間至少8年績效評價達優等以上，將有優先議約資格，最長可經營至2049年。