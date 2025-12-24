桃園第二行政園區討論多年終定案 張善政：將落腳中路車站

桃園第二行政園區今天終於正式拍板定案，市長張善政在就職3周年記者會上宣布，經過1年謹慎篩選，第二行政園區將落腳台鐵中路車站附近，與都市計畫整體開發區配合，屆時市府與市議會都將遷至該處，打造桃園未來行政與商業樞紐。

桃園第二行政園區討論多年，前市長鄭文燦任內就曾委外評估合適場址，地點包括桃園、八德區交界的國際路中路1-16號埤塘附近，及捷運綠線G12、G13車站周邊，現任市長張善政上任後，都發局2案都有送都市計畫給內政部審議。

張善政今表示，有政界前輩曾說在桃園待了大半輩子，對桃園最期待的就是要有個行政園區，這句話他一直放在心裡，經過1年謹慎篩選，配合中路都市計畫整體開發區，第二行政園區將落腳在中路，不只市府，也準備將議會一起遷至中路。

「中路那邊有非常大的埤塘，行政園區簡直是依山傍水。」張善政強調，該處將來有市府、市議會進駐後，旁邊會有非常完整的生活機能，比起其他縣市的行政大樓絕對有過之而無不及。

市府表示，中路車站不僅與現有市府園區距離近，能有效補足使用超過40年舊市府的不足，園區更將整合道路系統、捷運等。

市府表示，市府在鐵路地下化施工期間，同步規畫站區周邊土地使用，中路車站整體開發區約125公頃；其中，第二市政園區用地約7.68頃，規畫進駐市政服務大樓以及市議會，周邊沿著鐵路下地後的園道軸線規畫新商業軸帶，可讓國際級金融服務、大型商業設施進駐。

除公共設施，還有社會住宅儲備用地約6.18公頃，在土地使用管制規則裡，會明定建商開發必須提供可負擔住宅。

都發局長江南志表示，行政園區位於國際路附近，目前該區域整塊都是農地，農地工廠零零星星分布。

江南志指出，行政園區規畫很重要，定調位置後，包括道路、大眾運輸、軌道系統都可以朝此方向有更長遠的規畫；等行政園區要建設時，市府會要求鐵道局配合，整合車站出入口，即可像新板特區一樣，從地下出口直接進入建築物內部。

至於建築高度，江南志說，會依照現有容積與土地面積計算，市府曾規畫約30幾樓，但未來可能仍不夠，因為都市發展會持續往前，建築需求可能永遠都不夠。