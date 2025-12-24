輝達促北市AI熱題 產發局曝光成長數據AI企業年增率達29％

輝達進駐台北市北士科園區，AI發展成了北市今年熱題。北市產發局統計，北市相關AI企業年增率達29％，同時也將原有的科技廊帶串連，而目前北士科專用土地開發率達58％，引進生技、數位醫療、資通訊等扣緊AI。

產發局統計目前北市AI相關產業企業超過650家，年增率達29%，其中新創占比逾五成，成為推動創新的主力，也帶動城市創新與產業升級，逐步打造台北成為以AI為導向的智慧城市與創業家友善城市。

特別是整體產業發展環境，市府也打造相關科技廊帶，除了輝達進駐的北投士林科技園區，也串連南港軟體工業園區、南港生技產業聚落、內湖科技園區、北投士林科技園區及未來的社子島，期透過建構完整生態系，讓人才、企業、資金和國際資源齊聚台北。

產發局說，北市府也藉由輝達設立海外營運總部契機，規畫將北士科打造為AI創新Hub，並以「智慧跨域園區」作為發展定位，引進生技、數位醫療、資通訊等本市優勢產業及相關新興產業；目前北士科科技產業專用區土地開發率已達58%，共有48家廠商進駐。

產發局也說，拓展海外市場方面，近三年以北市優勢產業與發展方向，選擇人工智慧、智慧城市、智慧醫療等主題作為參展主軸，參與泰國、馬來西亞、印度、印尼、日本及新加坡等國，帶領83家台北市企業赴海外拓銷，預計促成超過1億8500萬美元潛在商機。

扶植新創產業方面，透過「產業發展獎勵補助計畫」提供投資獎勵及研發、品牌、創業等創新補助，並以「主題式研發」及「新創拔尖」選拔扣連新興產業趨勢。截至近三年通過333案、核准補助5.42億元。