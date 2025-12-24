快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

聽新聞
0:00 / 0:00

新北115年公告地價出爐 新板雙子星連17年蟬聯地王

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，連續17年蟬聯新北市地王。圖／新北市地政局提供
新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，連續17年蟬聯新北市地王。圖／新北市地政局提供

新北市115年度公告土地現值及公告地價，已於昨經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，預計於明年1月1日如期公告。位於新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，以每平方公尺公告土地現值81萬元、公告地價16.2萬元，換算每坪約267.8萬元及53.6萬元，連續17年蟬聯新北市地王。

⭐2025總回顧

地政局指出，新北市最低價土地則位於烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培及福山段等保安保護區，115年公告土地現值每平方公尺160元、公告地價32元，顯示城鄉土地價值差異仍大。

地政局說明，115年公告土地現值作業期間（113年9月2日至114年9月1日），受中央銀行實施不動產信用管制影響，調整購屋貸款成數與放貸條件，致整體交易量明顯下滑。然而，在剛性需求支撐下，加上土地取得成本、營建施工成本大幅提高，以及同區域產品比較效應與資金持續流入不動產市場等因素影響，市場成交行情仍呈現上漲，整體形成「量縮價漲」格局。

此外，捷運三環六線推動，以及新泰塭仔圳、林口工一等重劃區，土城司法園區、中和秀朗橋北側、新店十四張與安坑輕軌K8站周邊等區段徵收區陸續推動及完工，配合各項都市計畫案、工業區立體化與都更三箭等政策利多，有助改善城鄉風貌，帶動人口及產業進駐，持續支撐土地價格上揚。經評議後，排除整體開發區變動幅度較大的影響，115年度公告土地現值區段漲幅，較114年上漲3.9%，較113年上漲9.54%。

地政局指出，公告地價為每2年調整1次，115年公告地價係合理反映近2年市價變動。新北市113年公告地價占市價比例為17.94%，仍低於全國平均19.59%。依內政部地價作業規範，公告土地現值及公告地價應逐期調整，以合理反映市場波動，綜合考量整體不動產市場趨勢、社會經濟情勢、財政稅收，以及民眾稅負公平性與負擔能力後，115年公告地價調整後，試算適用自用住宅稅率，平均每戶約增加152元。

地政局也提醒，公告土地現值為土地移轉及設定典權時，核算土地增值稅的重要依據；公告地價則為土地所有權人申報地價及核課地價稅的參考基準。由於各宗土地115年公告土地現值及公告地價仍在計算中，民眾可於115年1月1日正式公告後查詢相關資料。

延伸閱讀

陳駿季：支持適度調整老農津貼額度及放寬排富條款

紅藜上太空再返鄉！台東孩子種出第一代太空作物

地政局前局長公費招待親友 稱是「慶祝盧秀燕當選的家族聚餐」

台中地政局前局長吳存金爆貪汙 濫用特別費招待親友吃飯今遭起訴

相關新聞

豪宅客現金霸氣掃貨！8.1億打包兩戶信義聯勤

房市雖冷颼颼，惟高資產族群仍積極進場。實價揭露，指標豪宅「元利信義聯勤-北棟」22樓2戶8月中旬同日交易，成交總價共達8...

北車商場重新招標6業者競逐 北市隨機殺人案後合約新增功能定位

台北車站商場由微風集團營運近20年，合約將於明年7月24日到期，台鐵將重新招標，目前外傳至少有6家業者有意參加招標，台鐵...

桃園第二行政園區討論多年終定案 張善政：將落腳中路重劃區

桃園第二行政園區今天終於正式拍板定案，市長張善政在就職3周年記者會上宣布，經過1年謹慎篩選，第二行政園區將落腳中路重劃區...

新北115年公告地價出爐 新板雙子星連17年蟬聯地王

新北市115年度公告土地現值及公告地價，已於昨經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，預計於明年1月1日如期公告。位於...

輝達促北市AI熱題 產發局曝光成長數據AI企業年增率達29％

輝達進駐台北市北士科園區，AI發展成了北市今年熱題。北市產發局統計，北市相關AI企業年增率達29％，同時也將原有的科技廊...

神秘富豪8.1億現金買「信義聯勤」2戶 單價刷新今年記錄

最新實價揭露，台北大安森林公園第一排豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」再度刷新今年最高單價紀錄，神秘富豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。