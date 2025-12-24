新北115年公告地價出爐 新板雙子星連17年蟬聯地王

新北市115年度公告土地現值及公告地價，已於昨經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，預計於明年1月1日如期公告。位於新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，以每平方公尺公告土地現值81萬元、公告地價16.2萬元，換算每坪約267.8萬元及53.6萬元，連續17年蟬聯新北市地王。

地政局指出，新北市最低價土地則位於烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培及福山段等保安保護區，115年公告土地現值每平方公尺160元、公告地價32元，顯示城鄉土地價值差異仍大。

地政局說明，115年公告土地現值作業期間（113年9月2日至114年9月1日），受中央銀行實施不動產信用管制影響，調整購屋貸款成數與放貸條件，致整體交易量明顯下滑。然而，在剛性需求支撐下，加上土地取得成本、營建施工成本大幅提高，以及同區域產品比較效應與資金持續流入不動產市場等因素影響，市場成交行情仍呈現上漲，整體形成「量縮價漲」格局。

此外，捷運三環六線推動，以及新泰塭仔圳、林口工一等重劃區，土城司法園區、中和秀朗橋北側、新店十四張與安坑輕軌K8站周邊等區段徵收區陸續推動及完工，配合各項都市計畫案、工業區立體化與都更三箭等政策利多，有助改善城鄉風貌，帶動人口及產業進駐，持續支撐土地價格上揚。經評議後，排除整體開發區變動幅度較大的影響，115年度公告土地現值區段漲幅，較114年上漲3.9%，較113年上漲9.54%。

地政局指出，公告地價為每2年調整1次，115年公告地價係合理反映近2年市價變動。新北市113年公告地價占市價比例為17.94%，仍低於全國平均19.59%。依內政部地價作業規範，公告土地現值及公告地價應逐期調整，以合理反映市場波動，綜合考量整體不動產市場趨勢、社會經濟情勢、財政稅收，以及民眾稅負公平性與負擔能力後，115年公告地價調整後，試算適用自用住宅稅率，平均每戶約增加152元。

地政局也提醒，公告土地現值為土地移轉及設定典權時，核算土地增值稅的重要依據；公告地價則為土地所有權人申報地價及核課地價稅的參考基準。由於各宗土地115年公告土地現值及公告地價仍在計算中，民眾可於115年1月1日正式公告後查詢相關資料。