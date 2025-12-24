神秘富豪8.1億現金買「信義聯勤」2戶 單價刷新今年記錄

最新實價揭露，台北大安森林公園第一排豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」再度刷新今年最高單價紀錄，神秘富豪今年8月一口氣砸下8.1億元現金，單價約267.2萬元，買下22樓兩戶，這筆交易也成為目前今年的豪宅單價王。

此外， 14樓也有一戶新交易，總價3億9216萬元，無貸款購入，累計今年「One Park Taipei元利信義聯勤」扣除親友交易已有8筆，總銷達29.8億元。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察今年大安森林公園周邊，包括信義路、建國南路、和平東路和新生南路，景觀第一排，總價7000萬以上的豪宅交易，總計有10筆交易，包括「元利信義聯勤」8筆、「勤美璞真」1筆、以及屋齡已39年的老華廈「松園」1筆。前兩個豪宅社區，單價都站穩200萬俱樂部，其中「勤美璞真」屋齡已15年，但低樓層單價仍有203.9萬元的行情。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「元利信義聯勤」和「勤美璞真」屬於大坪數規劃、屋齡相對新、擁有客製化物業管理服務等，尤其地理位置條件相當優質，分別位在正建國南路二段、信義路三段上，面大安森林公園，擁有無敵棟距、視野無遮蔽、名人住戶加持等優勢，因此對金字塔頂端的客層來說，豪宅不僅是住家，也具有收藏價值，入手後通常不會輕易轉手。

另外，觀察大安森林公園第一排豪宅的交易量，去年共7筆交易，但今年截至10月份為止，累計已達10筆交易，呈現「量增價穩」格局，顯示即使大環境面臨政策限縮，但指標性豪宅的剛性需求和收藏價值依舊不減。

張旭嵐指出，「元利信義聯勤」是台北市的高樓豪宅，兩棟分別高達31樓和35樓，單價皆穩定維持200萬元以上，28樓曾創下每坪296.3萬元的高價，而今年則較多中低樓交易，單價落在219~224萬元。

此外，近日台北市地政局也公布，2026年住宅區土地公告現值，「元利信義聯勤」以每坪394.4萬元，拿下台北第四名，穩坐地王前五名寶座，顯示該豪宅的地段和景觀具備難以取代的特性，土地價值仍有撐。

值得一提的是，今年「元利信義聯勤」揭露的8筆交易當中，就有6筆採取無貸款方式購入，第一建經研究中心副理張菱育分析，主要有三大原因：

第一是「信用管制趨嚴」，央行目前針對高價住宅的貸款成數，最高僅剩3成，且無寬限期，對於資金雄厚的富豪來說，與其接受嚴格的審核，還不如以現金購屋。 第二為「資金靈活運用」，現金購屋不僅能縮短交易流程，還較有議價空間，無貸款的房屋也可保留往後的融資彈性。 第三為「抗通膨調配資產」，在未來利率及通膨的不確定因素下，富豪偏好將資金轉入保值性強的不動產，現金購置能減少利率變動的影響，且「蛋黃區公園第一排」的稀缺產品具有不可替代性，較能抗跌保值，預期此類豪宅，仍是未來富豪資產配置的首選。