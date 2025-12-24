北車商場ROT案延至元旦後招標 台鐵公布招商定位新意象

台鐵公司資產開發處長劉睿紘24日表示，備受關注的台北車站商場ROT案，原規劃於今年底公開招標，但因招商定位細節仍需修正，預計延至元旦後一周公告。此次招商核心目標，是徹底翻轉近20年的既有商場型態，將北車整體形象提升一個檔次。

劉睿紘指出，北車商場現由微風集團經營，合約將於2026年7月24日到期，且已續約一次，依法不再具優先議約權，須重新公告招標。由於台北車站人流密集、商機可期，市場競爭激烈，已有多家業者高度關注本案，等待交通部釋出招商訊息。

他說明，原本規劃於12月最後一周公告招商，但考量外界高度關注，長官要求將「招商定位功能」說明得更清楚，因此延後約一周。整體招商仍須在農曆年前完成公告，以銜接既有合約於明年7月到期的時程。

本案新合約規劃為「15年＋8年優先議約權」，藉由拉長經營年期，吸引業者投入更大規模資本支出，全面升級商場硬體與經營策略。劉睿紘強調，台北車站是首都門戶，也是多數國際觀光客抵達台灣的第一站，若空間老舊、意象不足，將直接影響外國旅客對台灣的第一印象，因此希望透過此次招商，全面翻轉北車商場樣貌。

招商定位重點包括「魅力美食」、「魅力購物」、「觀光行銷功能」、「國際友善服務」與「安全機制」。其中，美食將引進台灣特色、素食、國際與清真餐飲；購物主打台灣精品、特色糕點與各地土特產品；同時作為行銷台灣觀光的窗口，但不限定形式，交由業者發揮創意；並至少提供中、英、日文服務，強化食品、環境與公共安全管理，融入公益、文化與工藝元素，提升公共空間價值。

招標範圍涵蓋北車一樓、二樓及地下通道，總面積約3,000多坪，中庭廣場屬台鐵管理，未納入招商範圍，仍維持活動使用。空間配置不設限，將交由得標業者依人流自行規劃。

依規劃，1月初公告招商，等標期約2至2.5個月，3月底截止投標，4月完成評選，6月完成簽約。台鐵採「租金＋權利金」模式，並設有營收連動機制，目前每年收益約2億多元，未來新案在鼓勵投資與衝高營收下，整體收益可望高於現行水準。

此外，合約明定營運不得中斷，得標業者須採分區、分期施工，並於合約起始日（2026年7月25日）起兩年八個月內完成全區裝修。由於屬特種建築物，施工須符合防火區劃與室裝變更等規定，並送交通部鐵道局審核。

市場傳出，多家大型商場與零售集團高度關注本案，包括微風、統一、環球、新光三越及新東陽等，後續投標動向備受關注。