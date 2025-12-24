公寓大廈防災士培訓 內政部國土署：實踐自助、互助、公助的全民防災

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部國土管理署24日偕同臺中市政府舉辦公寓大廈防災士培訓課程。圖／國土署提供
內政部國土管理署24日偕同臺中市政府舉辦公寓大廈防災士培訓課程。圖／國土署提供

為落實內政部「全社會防衛韌性」理念，內政部國土管理署24日偕同臺中市政府舉辦公寓大廈防災士培訓課程。內政部國土管理署副總工程司林佑璘出席並表示，今年已先後於臺北及高雄辦理2場培訓，輔導約200名公寓大廈管理人員，針對臺灣易遭遇的地震、土石流、颱風等天然災害特性，規劃社區防災、避難收容作業、急救措施、個人與居家防護等核心課程，讓參訓學員接受為期2日的訓練後，能成為合格的防災士。

內政部國土管理署指出，公寓大廈管理人員平日肩負社區巡查及守護住戶安全的重要任務，當緊急狀況發生時，更擔任協助居民冷靜判斷、引導安全避難的關鍵角色。防災士培訓課程，不僅讓學員認識災害，更能學習在模擬的災害情境下，蒐集、傳遞資訊、下判斷，也能熟稔、靈活運用相關防災知識與技能，具體地預設瞬息萬變的災害狀況，迅速且正確進行判斷，採取適切的危機應變作為。國土管理署未來也將配合全國防災日辦理各項演練，強化公寓大廈社區防災士的關鍵角色。

內政部國土管理署最後表示，為配合內政部推動「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」不間斷，讓災害應變等措施得以系統化的推廣，感謝支持防災教育的地方政府、民間團體，以及每一位願意參與培訓的社區成員與民眾，大家一同實踐「人人都是防災士」的願景，提升全民自助互助能力，讓臺灣整體防救災機制更臻完善。

內政部 地方政府

