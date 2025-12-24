豪宅客現金霸氣掃貨！8.1億打包兩戶信義聯勤

房市雖冷颼颼，惟高資產族群仍積極進場。實價揭露，指標豪宅「元利信義聯勤-北棟」22樓2戶8月中旬同日交易，成交總價共達8.1億元，成交單價約267餘萬元，且並無貸款。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該交易不僅為今年單價最高豪宅，也是近期少見的無貸款、又打包多戶的高總價交易，為逐漸低迷的豪宅市場注入一股信心。

根據數據，「元利信義聯勤-北棟」屋齡約7年，22樓2戶於8月中旬同日成交，2戶總面積共達365.1坪，成交總價共8.1億元，平均成交單價約267.1萬元。經查，該案為自然人取得，且2戶皆無貸款。

另根據實價，台北市成交單價前十名交易中，就算包含關係人交易，其中也有高達8筆交易是來自「元利信義聯勤」，其餘2筆則是信義區豪宅「皇翔御琚」與「聯合大於」。

住商不動產台北市區經理錢思明分析指出，「元利信義聯勤」除有品牌建商加持，且有正面大安森林公園之優勢景觀，加諸不少名人入住，更增添該豪宅獨特性，令該社區能穩居2026年台北「豪宅之王」的地位。

細看「元利信義聯勤」過去成交紀錄，該社區2024年最高成交單價曾高達每坪279.4萬元，為26樓戶，該戶總坪數約171.9坪，於2024年1月以總價4億2,433萬元成交。

賴志昶表示，在疫情後的房市大多頭，於2024年上半年達到最高峰，當時市場一片看好，同時台灣景氣仍受半導體產業帶動而欣欣向榮，令金字塔頂端族群願捧現金進場房市。

惟央行自2024年9月下達信用管制措施，房市急轉直下，尤其豪宅市場買氣更首當其衝，在整體市況去化困難之下，就算為全台首屈一指的指標豪宅，也很難再續創高價。

賴志昶表示，央行2024年9月祭出信用管制措施，讓多數高總價產品面臨嚴峻去化挑戰，對頂端客群而言，購屋多半基於資產配置或收藏需求，且在近期台股大漲之下，多半擁有充沛資金，因此較不受限貸令衝擊。