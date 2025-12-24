大江生醫受惠全球減重潮升溫 新客戶湧入接單動能轉強

大江生醫（8436）受惠全球體重管理需求快速升溫、GLP-1趨勢持續發酵，相關保健配方代工需求同步走強，成為市場關注焦點。大江生醫表示，隨著體重管理市場由藥物端擴散至健康管理領域，品牌客戶對代謝、控糖、體重調控等機能配方的接受度提升，近期亦有新客戶陸續加入、挹注接單動能。

隨著全球體重管理需求升溫，GLP-1（胰高血糖素樣胜肽-1）相關趨勢持續發酵，健康管理市場由觀念走向規模。GLP-1屬於腸泌素訊號之一，與食慾調節及能量攝取相關，近年成為體重管理的重要研究方向。

美國權威民調機構蓋洛普今年10月 發表的「全國健康與福祉指數」調查顯示，過去三年全美與GLP-1機轉相關的減重藥物使用量大幅增加，美國成年人肥胖人口約減少760萬人，肥胖比率自2022年的 39.9% 降至2024年的 37.5%。同一調查亦指出，減重注射相關產品的使用人口比率由 5.8% 提升至 12.4%，女性使用比率高於男性。政策層面上，美國政府正研議將部分體重管理相關藥品納入健保給付體系的可行性，顯示體重管理議題已進入公共財政與制度層級的討論。

產業面來看，相關需求亦反映於國際藥廠的營運成果。美國製藥大廠禮來公司（Eli Lilly and Company） 10月底公布的財報顯示，全年營運表現持續強勁，第3季營收約176億美元、年增率超過50%，並同步上修全年營收指引至 630億至635億美元，顯示體重管理相關產品已形成穩定且具規模的市場需求。

在此背景下，體重管理需求亦由藥品端延伸至健康管理與保健配方應用場景，帶動保健配方代工需求升溫。與處方藥品以醫療介入為核心的定位不同，且部分藥品在實務上仍須留意副作用與長期使用的適切性，保健食品則著重於日常健康管理、營養補充與長期生活型態調整，兩者在產品屬性與使用情境上形成互補。

大江生醫表示，公司為專業保健配方代工與解決方案供應商，聚焦「健康減重」與多元功能性配方平台，強調以科學機制為靈感、結合品牌端商品化需求，提供從配方設計到量產交付的一站式服務；公司亦已取得GLP-1相關配方之專利，強化在體重管理應用上的技術門檻與差異化優勢。

公司並看好，隨著全球健康減重與體重管理需求持續擴大，保健配方代工需求走強，公司具備專利、平台化研發與全球交付能力的代工體系，營運動能可期。