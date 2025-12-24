快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

聽新聞
0:00 / 0:00

達麗台南社宅動土 新年度目標推案200億 中長期入帳基礎雄厚

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
達麗台南社宅動土，新年度目標推案200億，中長期入帳基礎雄厚。達麗提供
達麗台南社宅動土，新年度目標推案200億，中長期入帳基礎雄厚。達麗提供

達麗建設（6177）台南「宜居後甲」社宅動土，新年度目標推案200億元以上，目前土地儲備案能上千億元，中長期入帳基礎雄厚。

⭐2025總回顧

台南市長黃偉哲表示，「宜居後甲」社宅公辦都更案，由實施者達麗建設申請都市更新容積獎勵回饋，為公私協力推動城市更新的典範，市府透過都更機制取得175戶社會住宅、1戶公共托育中心、1處勞工服務據點及3戶店鋪，不僅節省20億元龐大支出，更實現公部門與民間投資者共創多贏的目標，具體展現市府推動宜居城市與社宅政策的決心。

黃偉哲指出，「宜居後甲」社宅不僅是一棟住宅建築，更是落實居住正義的重要象徵。全案採綠建築銀級、智慧建築銀級與全齡通用設計，兼顧節能、友善與永續，並結合鄰近的平實公園綠帶，打造融合自然與生活的宜居環境；預計於118年完工，未來將提供更多元且有品質的居住選擇。

達麗建設透露，明年將推出總銷75億元的台中洲際段、總銷80億元的台南平實段與總銷70億元的新竹台肥段3大案，合計推案量近225億元，未來每年推案量都會以200億元為目標。

為了每年能達到穩定推案量，達麗2028年以後儲備個案，保守推估有1,119億元，其中最大案是左營海軍眷村公辦都更案280億元，以及聯開案橘線O10總銷183億元，基地正對衛武營，未來將會是高雄豪宅指標案。

達麗台南社宅動土，新年度目標推案200億，中長期入帳基礎雄厚。達麗提供
達麗台南社宅動土，新年度目標推案200億，中長期入帳基礎雄厚。達麗提供
達麗台南社宅動土，新年度目標推案200億，中長期入帳基礎雄厚。達麗提供
達麗台南社宅動土，新年度目標推案200億，中長期入帳基礎雄厚。達麗提供

公辦都更 台南 都市更新 社宅 黃偉哲

延伸閱讀

歷時3年竣工 馬沙溝多功能活動中心今入厝吃湯圓慶賀

數字展現台南蛻變 黃偉哲亮7年政績：引投資近3千億、減債逾200億

台南與日本延岡市締結友誼市 續推學生互訪交流

台南好米季走進後壁「一粒米，重建一個家」

相關新聞

豪宅客現金霸氣掃貨！8.1億打包兩戶信義聯勤

房市雖冷颼颼，惟高資產族群仍積極進場。實價揭露，指標豪宅「元利信義聯勤-北棟」22樓2戶8月中旬同日交易，成交總價共達8...

北車商場重新招標6業者競逐 北市隨機殺人案後合約新增功能定位

台北車站商場由微風集團營運近20年，合約將於明年7月24日到期，台鐵將重新招標，目前外傳至少有6家業者有意參加招標，台鐵...

桃園第二行政園區討論多年終定案 張善政：將落腳中路重劃區

桃園第二行政園區今天終於正式拍板定案，市長張善政在就職3周年記者會上宣布，經過1年謹慎篩選，第二行政園區將落腳中路重劃區...

新北115年公告地價出爐 新板雙子星連17年蟬聯地王

新北市115年度公告土地現值及公告地價，已於昨經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，預計於明年1月1日如期公告。位於...

輝達促北市AI熱題 產發局曝光成長數據AI企業年增率達29％

輝達進駐台北市北士科園區，AI發展成了北市今年熱題。北市產發局統計，北市相關AI企業年增率達29％，同時也將原有的科技廊...

神秘富豪8.1億現金買「信義聯勤」2戶 單價刷新今年記錄

最新實價揭露，台北大安森林公園第一排豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」再度刷新今年最高單價紀錄，神秘富豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。