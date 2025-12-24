達麗台南社宅動土 新年度目標推案200億 中長期入帳基礎雄厚

達麗建設（6177）台南「宜居後甲」社宅動土，新年度目標推案200億元以上，目前土地儲備案能上千億元，中長期入帳基礎雄厚。

台南市長黃偉哲表示，「宜居後甲」社宅公辦都更案，由實施者達麗建設申請都市更新容積獎勵回饋，為公私協力推動城市更新的典範，市府透過都更機制取得175戶社會住宅、1戶公共托育中心、1處勞工服務據點及3戶店鋪，不僅節省20億元龐大支出，更實現公部門與民間投資者共創多贏的目標，具體展現市府推動宜居城市與社宅政策的決心。

黃偉哲指出，「宜居後甲」社宅不僅是一棟住宅建築，更是落實居住正義的重要象徵。全案採綠建築銀級、智慧建築銀級與全齡通用設計，兼顧節能、友善與永續，並結合鄰近的平實公園綠帶，打造融合自然與生活的宜居環境；預計於118年完工，未來將提供更多元且有品質的居住選擇。

達麗建設透露，明年將推出總銷75億元的台中洲際段、總銷80億元的台南平實段與總銷70億元的新竹台肥段3大案，合計推案量近225億元，未來每年推案量都會以200億元為目標。