中和市區建案推優惠 訂簽6%、加8萬送全室裝潢

房市進入盤整期，業者紛推促銷方案，寶和建設位於中和國小旁預售案「好植」，12月正式公開並祭出「寶和新青安」方案，推出訂簽6%、+8萬送全室裝潢等優惠，包括天花與鞋櫃衣櫥、沙發家具等。

「好植」基地位於新北市中和區景新街，根據樂居資料，目前實價揭露已25筆，最高成交價一坪92萬。

寶和建設董事長張應偉表示，「好植」在房市最冷清的時候展開潛銷，全案訴求「在台北買到東京的家」。

個案以三捷匯聚、小宅玄關等特色規劃中，巧妙解決首購族、小資族對於交通與住家收納、隱私等痛點，將居住空間在有限條件下最大化，創造66%得房率，超過一般建案得房率標準。

張應偉表示，為進一步強化消費者購屋信心，寶和建設推出「寶和新青安」方案，包括訂簽6%、自備65萬元起，以及「+8萬送全室裝潢」，單戶只要多付8萬元，就能升級全室天花板與鞋櫃衣櫥、電視櫃以及沙發、床組等裝潢、家具，最高價值達75萬元，購屋者不用再另外花錢設計，交屋後就能輕鬆「拎包入住」。

張應偉表示，好植周邊有捷運中和站、景安站、永安市場站，三捷核心，是中和的最精華區段，體諒在市中心購屋不易，購屋者資金有限，因此不僅低自備，也送裝潢家具，讓消費者輕鬆完成購屋夢。