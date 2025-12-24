裕日車找回NISSAN品牌力 業績重返榮耀

裕日車（2227）總經理姚振祥跟副總經理是李昌益同步宣布2026年營運目標，全力朝著找回過去銷售輝煌目標挺進，強化經銷商體質找回NISSAN的品牌力，要讓消費者感受到「感動‧源自細節」，2026台北車展首發預賞活動，展出2024-2025電動方程式冠軍賽車及全新-POWER跨界休旅QASHQAI，2026年有信心銷售回到成長軌道。

裕日車24日股價在平盤55.4元附近波動，早盤由黑翻紅，最高來到55.7元，呈現漲跌互見格局，法人也認為，隨著裕日車的銷售策略改變，明年裕日車的銷售有望增加，進一步推升營收、獲利自谷底回升。

裕日車總經理姚振祥指出，NISSAN品牌已有92年的歷史，持續投入於技術的研發，為消費者帶來重視「細節」感受的駕駛樂趣，並介紹日本的NISSAN在2024/2025賽季Formula E電動方程式錦標賽中贏得世界冠軍，這樣的成績也代表著日產的造車工藝，這款車也將在2026台北車展首發預賞活動亮相，讓國內消費者感受到NISSAN研發動能全新魅力。

2026年裕日車有八個計畫在推動，最重要是讓國內消費者感受到NISSAN全新品牌定位，尤其，e-POWER動力是NISSAN研發出來很棒的科技，可以說是日本精緻造車工藝的最高結晶，未來裕日車會跟經銷商深度溝通，讓消費者更清楚NISSAN轉變，相信2026年客戶會感受到NISSAN專注細節的貼心服務，找回過去消費者對NISSAN充滿期待的心。

姚振祥進一步指出，電動方程式賽車Formula E Evo特別自日本空運來台，展現日產的尖端電動車技術，並結合日本文化與精緻工藝，演繹NISSAN 3大品牌DNA:電驅的革新、心技的先進、進化的信賴，本次車展特別展出全場唯一一台世界級賽車，代表著NISSAN品牌在電動車科技的領先地位。

另外，針對Infiniti 將著重於優化行銷、銷售團隊的節奏，並強化日本尊貴、尊榮的象徵，打造其在豪華車市場的差異化定位，同時提供高品質的產品與服務。