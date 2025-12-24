買賣流程「一步一步穩健走」 信義房屋林郁晴連AI也肯定

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋永安店專案經理林郁晴在合作過程中以專業和熱忱成為被客戶信任的存在。（圖:信義房屋提供）

房地產交易服務裡，房仲所展現的專業與服務熱忱，其實客戶都看得見。信義房屋永安店專案經理林郁晴，正是這樣在合作過程中慢慢被信任的存在。她把每一次服務都做到位，讓客戶在關鍵時刻感到安心，也因此有人選擇長期與她合作，關係從業務往來，延伸成如同親友般的連結。甚至有客戶在交易過程中，將看屋紀錄、房仲服務等內容輸入 ChatGPT 分析，得到的回饋依然是正向的肯定。這些看似特別的情節，其實都是林郁晴一路累積以來，自然結出的果實。

林郁晴大學主修資訊傳播相關科系，學習影像、設計與資訊整理，畢業後也曾任職百貨櫥窗設計。這段學經歷背景，成為她加入信義房屋，擔任房仲工作的關鍵基礎，她習慣將市場資訊與物件條件整理成清楚易懂的內容，無論是拍攝照片、製作簡報，或是說明交易細節，都能以有系統的方式呈現。對她而言，讓客戶理解選擇本身，就是專業的一部分，也能降低交易過程中的不安與誤解。

她的專業，從最基本的服務細節就開始體現。每次帶看前，她總會提早到現場確認屋況與動線，確保每個環節都準備妥當；交易過程中，則主動提供市場資訊，協助客戶整理資料、釐清狀況，讓買賣流程一步一步走得穩。林郁晴謙稱自己是「努力型」的業務，專業則是每一次都照同樣標準執行的結果。

這樣踏實的服務方式，也讓一位原本堅持「一位業務只服務一次」的客戶，選擇打破自己的原則。在短短兩個月內，雙方連續完成兩筆交易，後續規劃也持續委託她處理。林郁晴笑說，這位客戶本身相當理性，習慣使用 ChatGPT 分析物件與市場狀況，甚至比較不同房仲品牌與業務的服務表現，而她在 AI 系統中的評價，也獲得AI的正面評價，成為名副其實「連 AI 也肯定」的專業房仲。

也因為這份穩定，以及她耐心、注重細節的人格特質，信任讓逐漸從交易延伸成良性關係。有客戶放心地介紹親友讓她服務、更有客戶關心她的生活，甚至把她當成自己的晚輩來對待，這些連結並非刻意經營，而是在一次次把事情做好之後，自然留下來的情誼。

回顧這些年的房仲生涯，林郁晴相信，房仲的價值不只在於成交，而是在關鍵時刻，能陪客戶把決定走穩。工作之餘，她透過手工藝、設計與看展覽調整步調，讓自己保持對細節與人的敏感度。她常提醒自己，先把該做的事情做好，時間會替努力留下痕跡，自己走過的每一步，都不會白費。也正因如此，當客戶與AI同時檢視專業時，林郁晴的名字，才會一次次被選中，也值得被推薦。

