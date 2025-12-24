快訊

泰山摩鐵驚傳雙屍案！時間到未退房 員工查看赫見2人倒房內送醫亡

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

價格高、貸款難 專家：先建後售案苦酒滿杯　

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
雙北最高單價新成屋示意圖。住展雜誌提供
雙北最高單價新成屋示意圖。住展雜誌提供

住展雜誌彙整雙北市2023-2025年推出的新成屋最高單價資訊，台北市2023最高單價為「Diamond Towers 台北之星」，每坪269.1萬元。2024為「御上天母」154.4萬元，2025則是「安和自在」160.8萬元。

⭐2025總回顧

新北市則為中和區萬大線LG08站聯開宅「冠德心禾匯」、新店區央北重劃區「江陵天喆」與板橋區國光客運站改建案「君麟」，單價分別是84.3萬元、104萬元、93.6萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，新成屋價格比中古屋高，又沒有預售屋的付款優勢，多以資產族群為訴求，近年由於貸款緊縮，銷況受到不小影響，明顯可見最高單價沒有創價趨勢。

值得注意的是，小坪數低總產品，也出現在先建後售的市場，像2025年台北市新公開成屋最高單價「安和自在」僅15.2坪，新北市的「冠德心禾匯」亦只有20多坪。

這類產品總價兩千多萬元，又有出租與轉手的發揮空間優勢，是這類產品還有表現的一大關鍵。

今年台北市推出的「昇陽承光」、「昇陽麗鉑」、「禾田田」、「皇鼎靜心園」、「瓏山林玥河」，新北市的「睿悅」、「崇利華漾」都有十多坪的規劃，建商用意不言可喻。

統計中還可看出建商多為經營新成屋市場有成的業者，像「安和自在」建商首鋼開發先前於中山區的先建後售作品也有不錯銷售成績，而冠德建設更是一直以新成屋案為主力。

陳炳辰指出，先建後售產品可讓建商事先控制營造成本，但控制不了推案之際的市況變數，近年公開建案多是建商早已規畫興建，如今價量難明仍硬著頭皮公開，可說苦酒滿杯。

近三年雙北市公開新成屋最高單價資訊。資料來源／住展雜誌
近三年雙北市公開新成屋最高單價資訊。資料來源／住展雜誌

建商 台北 房市

延伸閱讀

冬天外套、帽T難曬乾？專家授「1晾法」乾超快 網實測大讚真的有用

台積電上攻 台股挑戰新高…專家看好年底前有望攀峰

帶女兒金朱愛同行！金正恩揭幕北韓豪華度假村 專家分析背後算盤

研究揭高脂乳製品能預防失智症？專家建議起司這樣吃比較健康

相關新聞

房市將回春？2026年首季房價看漲比例大幅回升

隨著2025年進入尾聲，市場目光聚焦明年房市走向。根據中信房屋最新宅調查顯示，對明年第1季房價，看漲比例達32%，較前一...

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

台東縣明年公告土地現值與公告地價出爐，市區精華地段價格依舊站在高檔，但在同一張地價表上，卻藏著一筆讓人忍不住多看兩眼的數...

陽明：2026年海運挑戰大 預期農曆年前出現小旺季

陽明海運董事長蔡豐明昨（23）日指出，2026年對海運市場是審慎樂觀但充滿挑戰的年度，各種經濟變動因素太多，將造成北美、...

航商全新賽道…部署節能船

節能船舶及貨櫃布局成為航商新一輪競爭勝出的關鍵。陽明海運董事長蔡豐明表示，未來會積極務實規劃船隊，推動20年新世代船舶布...

智慧經營／特力屋總經理張栢青 社區管家 扮居家好幫手

特力屋在過去幾年積極進行企業轉型，並於今年10月16日登興櫃，實現「30年磨一劍」的精神，從單純的商品銷售擴展到提供服務...

古書今贏／修繕整備 平時就要到位

「人無遠慮，必有近憂」，明知不妥卻抱著「應該沒事」的心態，災難只是遲到不會不到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。