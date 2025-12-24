價格高、貸款難 專家：先建後售案苦酒滿杯　

住展雜誌彙整雙北市2023-2025年推出的新成屋最高單價資訊，台北市2023最高單價為「Diamond Towers 台北之星」，每坪269.1萬元。2024為「御上天母」154.4萬元，2025則是「安和自在」160.8萬元。

新北市則為中和區萬大線LG08站聯開宅「冠德心禾匯」、新店區央北重劃區「江陵天喆」與板橋區國光客運站改建案「君麟」，單價分別是84.3萬元、104萬元、93.6萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，新成屋價格比中古屋高，又沒有預售屋的付款優勢，多以資產族群為訴求，近年由於貸款緊縮，銷況受到不小影響，明顯可見最高單價沒有創價趨勢。

值得注意的是，小坪數低總產品，也出現在先建後售的市場，像2025年台北市新公開成屋最高單價「安和自在」僅15.2坪，新北市的「冠德心禾匯」亦只有20多坪。

這類產品總價兩千多萬元，又有出租與轉手的發揮空間優勢，是這類產品還有表現的一大關鍵。

今年台北市推出的「昇陽承光」、「昇陽麗鉑」、「禾田田」、「皇鼎靜心園」、「瓏山林玥河」，新北市的「睿悅」、「崇利華漾」都有十多坪的規劃，建商用意不言可喻。

統計中還可看出建商多為經營新成屋市場有成的業者，像「安和自在」建商首鋼開發先前於中山區的先建後售作品也有不錯銷售成績，而冠德建設更是一直以新成屋案為主力。