快訊

泰山摩鐵驚傳雙屍案！時間到未退房 員工查看赫見2人倒房內送醫亡

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

房市將回春？2026年首季房價看漲比例大幅回升

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

隨著2025年進入尾聲，市場目光聚焦明年房市走向。根據中信房屋最新宅調查顯示，對明年第1季房價，看漲比例達32%，較前一季的20%，大幅提升逾10個百分點。

⭐2025總回顧

不過在進場意願上，有77.8% 的受訪者認為應「至少再等一年」才是理想進場時機，該比例較上季的73.7%微幅上升，顯示在當前市場環境下，儘管多數民眾認同房價大跌不易，但在實際決策上仍傾向審慎觀望。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期台股表現熱絡，市場資金動能充沛，加上台灣整體經濟成長表現穩健，為房市提供了堅實的經濟支撐。民眾對通膨的預期心理，以及持續高漲的營建成本，也推升房價看漲的比例。

不過，國際政經局勢仍存在諸多不確定因素，且台灣房價位處相對高檔，銀行放貸態度保守，央行信用管制措施也未放寬，在這些因素交織影響下，多數民眾購屋態度會更加謹慎，傾向延後進場，以降低潛在的市場風險。

眼看房價居高不下、購屋負擔日益沉重，愈來愈多民眾轉而選擇「以租代買」，也使租賃市場的穩定與制度健全成為社會關注的焦點。

日前內政部通過了《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，聚焦於「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」三大方向，根據中信房屋宅調查，有57.5%的民眾對此次修法表示支持。

莊思敏表示，政府此次修法立意良善，惟相關細節仍須審慎規劃，若在租期或租金漲幅限制上缺乏彈性，恐促使部分房東將未來調漲空間提前反映在初始租金上，甚至影響房東的出租意願，進而壓縮租屋供給。建議政府推動修法之際，應同步規劃完善的配套措施，確保政策能夠真正發揮實質效益。

中信房屋宅調查。資料來源／中信房屋
中信房屋宅調查。資料來源／中信房屋

房價 租金 房市

延伸閱讀

銅價突破1.2萬美元 反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應

NBA／4年級小將攻守亮眼身價看漲 金塊未來續留成難題

日月光、鴻海今年雙雙創高...明年300不是夢？專家：一穩一飆...但都看漲

DDR5現貨價小跌 市調：明年第1季合約價仍看漲

相關新聞

中和市區建案推優惠 訂簽6%、加8萬送全室裝潢

房市進入盤整期，業者紛推促銷方案，寶和建設位於中和國小旁預售案「好植」，12月正式公開並祭出「寶和新青安」方案，推出訂簽...

價格高、貸款難 專家：先建後售案苦酒滿杯　

住展雜誌彙整雙北市2023-2025年推出的新成屋最高單價資訊，台北市2023最高單價為「Diamond Towers ...

買賣流程「一步一步穩健走」 信義房屋林郁晴連AI也肯定

在房地產交易服務裡，房仲所展現的專業與服務熱忱，其實客戶都看得見。信義房屋永安店專案經理林郁晴，正是這樣在合作過程中慢慢...

裕日車找回NISSAN品牌力 業績重返榮耀

裕日車（2227）總經理姚振祥跟副總經理是李昌益同步宣布2026年營運目標，全力朝著找回過去銷售輝煌目標挺進，強化經銷商...

房市將回春？2026年首季房價看漲比例大幅回升

隨著2025年進入尾聲，市場目光聚焦明年房市走向。根據中信房屋最新宅調查顯示，對明年第1季房價，看漲比例達32%，較前一...

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

台東縣明年公告土地現值與公告地價出爐，市區精華地段價格依舊站在高檔，但在同一張地價表上，卻藏著一筆讓人忍不住多看兩眼的數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。