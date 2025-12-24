房市將回春？2026年首季房價看漲比例大幅回升

隨著2025年進入尾聲，市場目光聚焦明年房市走向。根據中信房屋最新宅調查顯示，對明年第1季房價，看漲比例達32%，較前一季的20%，大幅提升逾10個百分點。

不過在進場意願上，有77.8% 的受訪者認為應「至少再等一年」才是理想進場時機，該比例較上季的73.7%微幅上升，顯示在當前市場環境下，儘管多數民眾認同房價大跌不易，但在實際決策上仍傾向審慎觀望。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期台股表現熱絡，市場資金動能充沛，加上台灣整體經濟成長表現穩健，為房市提供了堅實的經濟支撐。民眾對通膨的預期心理，以及持續高漲的營建成本，也推升房價看漲的比例。

不過，國際政經局勢仍存在諸多不確定因素，且台灣房價位處相對高檔，銀行放貸態度保守，央行信用管制措施也未放寬，在這些因素交織影響下，多數民眾購屋態度會更加謹慎，傾向延後進場，以降低潛在的市場風險。

眼看房價居高不下、購屋負擔日益沉重，愈來愈多民眾轉而選擇「以租代買」，也使租賃市場的穩定與制度健全成為社會關注的焦點。

日前內政部通過了《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，聚焦於「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」三大方向，根據中信房屋宅調查，有57.5%的民眾對此次修法表示支持。