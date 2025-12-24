快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東「地王」仍由市區正氣路與光明路口的角地穩坐寶座，公告土地現值每平方公尺20萬4500元。記者尤聰光／攝影
台東「地王」仍由市區正氣路與光明路口的角地穩坐寶座，公告土地現值每平方公尺20萬4500元。記者尤聰光／攝影

台東縣明年公告土地現值與公告地價出爐，市區精華地段價格依舊站在高檔，但在同一張地價表上，卻藏著一筆讓人忍不住多看兩眼的數字最低公告地價，每平方公尺只要6元，地點還不是什麼荒郊野外的小角落，而是位在中央山脈、鄰近高雄市與花蓮縣交界的林班地。

⭐2025總回顧

對比之下，台東的「地王」仍由市區正氣路與光明路口的角地穩坐寶座，公告土地現值每平方公尺20萬4500元，公告地價也連年維持在4萬5750元，市區與深山的價差，幾乎是一個天一個地，讓不少民眾直呼「根本是兩個平行時空」。

「6元一平方公尺，聽起來很誘人，但地點在中央山脈，誰敢買？」有民眾笑說，就算再便宜，也得有路、有水、有電，「不然買了是要去種雲嗎？」也有在地居民直言，這類林班地多半使用受限，平時連人都不常去，「價格低很合理，真的只是放在表上看看而已」。

縣府地政處解釋，這次全縣公告土地現值與公告地價平均調幅，分別為1.82％與2.28％，屬於小幅調整。近年包括花東鐵路雙軌化、台9線拓寬等工程陸續推進，加上觀光回溫，確實帶動部分區域的交易熱度，但受到稅制與貸款政策影響，市場並沒有出現明顯暴衝，價格多半呈現緩步上升。

地政處也提醒，公告地價與土地現值，主要是作為課稅與申報參考，並不等於實際買賣價格。這份地價表從明年1月1日起正式公告，陳列於各地政事務所，民眾有興趣都能前往查閱。至於那塊「一平方公尺6元」的深山土地，更多人笑說，「看看就好，真的不用太認真考慮」。

台東縣明年公告土地現值與公告地價出爐，位在中央山脈、鄰近高雄市與花蓮縣交界的林班地，每平方公尺只要6元。圖／擷取自谷歌地圖
台東縣明年公告土地現值與公告地價出爐，位在中央山脈、鄰近高雄市與花蓮縣交界的林班地，每平方公尺只要6元。圖／擷取自谷歌地圖

台東

相關新聞

中和市區建案推優惠 訂簽6%、加8萬送全室裝潢

房市進入盤整期，業者紛推促銷方案，寶和建設位於中和國小旁預售案「好植」，12月正式公開並祭出「寶和新青安」方案，推出訂簽...

價格高、貸款難 專家：先建後售案苦酒滿杯　

住展雜誌彙整雙北市2023-2025年推出的新成屋最高單價資訊，台北市2023最高單價為「Diamond Towers ...

買賣流程「一步一步穩健走」 信義房屋林郁晴連AI也肯定

在房地產交易服務裡，房仲所展現的專業與服務熱忱，其實客戶都看得見。信義房屋永安店專案經理林郁晴，正是這樣在合作過程中慢慢...

裕日車找回NISSAN品牌力 業績重返榮耀

裕日車（2227）總經理姚振祥跟副總經理是李昌益同步宣布2026年營運目標，全力朝著找回過去銷售輝煌目標挺進，強化經銷商...

房市將回春？2026年首季房價看漲比例大幅回升

隨著2025年進入尾聲，市場目光聚焦明年房市走向。根據中信房屋最新宅調查顯示，對明年第1季房價，看漲比例達32%，較前一...

台東縣明年公告土地現值與公告地價出爐，市區精華地段價格依舊站在高檔，但在同一張地價表上，卻藏著一筆讓人忍不住多看兩眼的數...

