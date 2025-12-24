台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

台東縣明年公告土地現值與公告地價出爐，市區精華地段價格依舊站在高檔，但在同一張地價表上，卻藏著一筆讓人忍不住多看兩眼的數字最低公告地價，每平方公尺只要6元，地點還不是什麼荒郊野外的小角落，而是位在中央山脈、鄰近高雄市與花蓮縣交界的林班地。

對比之下，台東的「地王」仍由市區正氣路與光明路口的角地穩坐寶座，公告土地現值每平方公尺20萬4500元，公告地價也連年維持在4萬5750元，市區與深山的價差，幾乎是一個天一個地，讓不少民眾直呼「根本是兩個平行時空」。

「6元一平方公尺，聽起來很誘人，但地點在中央山脈，誰敢買？」有民眾笑說，就算再便宜，也得有路、有水、有電，「不然買了是要去種雲嗎？」也有在地居民直言，這類林班地多半使用受限，平時連人都不常去，「價格低很合理，真的只是放在表上看看而已」。

縣府地政處解釋，這次全縣公告土地現值與公告地價平均調幅，分別為1.82％與2.28％，屬於小幅調整。近年包括花東鐵路雙軌化、台9線拓寬等工程陸續推進，加上觀光回溫，確實帶動部分區域的交易熱度，但受到稅制與貸款政策影響，市場並沒有出現明顯暴衝，價格多半呈現緩步上升。