豐邑聖誕傳愛！送暖十餘社區、中國附醫與護理之家

聖誕鈴聲響徹豐邑社區！深耕建築品質與社區營造的豐邑集團，秉持「愛與分享」的企業精神，於12月啟動「聖誕傳愛」系列活動。自11月22日起，連續五個周末不間斷，巡迴於新竹與台中等超過10個社區，舉辦聖誕市集與「聖誕老公公／老婆婆到你家」活動，至今累計吸引近千名住戶參與。此外，豐邑集團更跨越社區圍牆，將這份暖意延續至中國附醫與民營護理之家，透過報佳音的歌聲，讓愛與祝福在寒冬中綻放。

豐邑集團長期投入社區經營，今年特別針對「豐邑晴空匯」、「豐邑文心匯」、「豐邑中港觀邸」及「豐邑湖濱城」等超過10個社區，量身打造聖誕系列活動，包括全家福拍攝、打造異國情調的聖誕市集、聖誕報佳音與親送聖誕禮物等，住戶扶老攜幼參與，笑聲不斷。其中，最受歡迎的莫過於聖誕老公公的「驚喜快遞」，由豐邑團隊與管委會委員化身聖誕大使，親手將精美禮物與祝福送到住戶手中。不少住戶表示：「能在自家社區參與如此高品質的活動，看到孩子的笑臉，就是歲末最溫暖的禮物。」

豐邑集團深信品牌影響力源於對社會的關懷，不僅營造有形的家，更致力於公益實踐。今年由集團員工自發組成「報佳音團隊」，送暖至中國附醫與民營護理之家，同仁們透過溫馨詩歌與祝福禮物，為醫院患者及長照長者注入勇氣與能量，體現最有溫度的社會責任。

對於豐邑集團而言，建築不僅是空間的構築，更是幸福的盛裝。除了對外傳遞關懷，企業內部同步舉辦報佳音與聖誕慶祝活動，慰勞員工整年辛勞，將這份「互助、互愛、互享」的文化內化為服務品質，轉化為守護每戶家庭的力量。