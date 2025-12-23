快訊

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

豐邑聖誕傳愛！送暖十餘社區、中國附醫與護理之家

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
豐邑團隊與管委會委員化身聖誕老公公，將精美禮物與祝福送到住戶手中。業者提供
豐邑團隊與管委會委員化身聖誕老公公，將精美禮物與祝福送到住戶手中。業者提供

聖誕鈴聲響徹豐邑社區！深耕建築品質與社區營造的豐邑集團，秉持「愛與分享」的企業精神，於12月啟動「聖誕傳愛」系列活動。自11月22日起，連續五個周末不間斷，巡迴於新竹與台中等超過10個社區，舉辦聖誕市集與「聖誕老公公／老婆婆到你家」活動，至今累計吸引近千名住戶參與。此外，豐邑集團更跨越社區圍牆，將這份暖意延續至中國附醫與民營護理之家，透過報佳音的歌聲，讓愛與祝福在寒冬中綻放。

⭐2025總回顧

豐邑集團長期投入社區經營，今年特別針對「豐邑晴空匯」、「豐邑文心匯」、「豐邑中港觀邸」及「豐邑湖濱城」等超過10個社區，量身打造聖誕系列活動，包括全家福拍攝、打造異國情調的聖誕市集、聖誕報佳音與親送聖誕禮物等，住戶扶老攜幼參與，笑聲不斷。其中，最受歡迎的莫過於聖誕老公公的「驚喜快遞」，由豐邑團隊與管委會委員化身聖誕大使，親手將精美禮物與祝福送到住戶手中。不少住戶表示：「能在自家社區參與如此高品質的活動，看到孩子的笑臉，就是歲末最溫暖的禮物。」

豐邑集團深信品牌影響力源於對社會的關懷，不僅營造有形的家，更致力於公益實踐。今年由集團員工自發組成「報佳音團隊」，送暖至中國附醫與民營護理之家，同仁們透過溫馨詩歌與祝福禮物，為醫院患者及長照長者注入勇氣與能量，體現最有溫度的社會責任。

對於豐邑集團而言，建築不僅是空間的構築，更是幸福的盛裝。除了對外傳遞關懷，企業內部同步舉辦報佳音與聖誕慶祝活動，慰勞員工整年辛勞，將這份「互助、互愛、互享」的文化內化為服務品質，轉化為守護每戶家庭的力量。

展望未來，豐邑集團表示，將持續深耕社區營造與社會公益，讓每一位住戶在安居之餘，更能感受到這份永續且溫馨的品牌守護。

豐邑集團巡迴於新竹與台中等超過10個社區，舉辦聖誕系列活動。業者提供
豐邑集團巡迴於新竹與台中等超過10個社區，舉辦聖誕系列活動。業者提供
豐邑集團「報佳音團隊」，送暖至民營護理之家，為長照長者注入勇氣與能量。業者提供
豐邑集團「報佳音團隊」，送暖至民營護理之家，為長照長者注入勇氣與能量。業者提供

活動 護理 社區營造

延伸閱讀

貢寮區雙玉關懷據點成果發表 長者「在地就養」展現幸福活力

歡慶聖誕節 汐止區秀峰國小學童穿堂快閃散播快樂

淡水區新興里發送千支LED聖誕手燈 點亮孩子笑容溫暖社區

一頓飯8.5萬元！安成宰Mosu Seoul聖誕餐價曝光 至少4人才能訂位

相關新聞

婚育宅明年走出六都 估計11縣市、提供逾千戶

為了鼓勵婚育，內政部推動婚育宅，讓不少民眾相當期待可解決房事。內政部國土署署長吳欣修23日表示，婚育宅明年將走出六都，將...

陽明海運看2026年 仍具挑戰、但審慎樂觀

陽明海運（2609）董事長蔡豐明23日指出，2026年對海運市場仍具挑戰，但陽明海運審慎樂觀看待，各種經濟變動因素太多，...

隆大斥資55億元 取得南高雄精華區千坪都更

隆大（5519）23日與高市府簽約，取得南高雄精華區公辦都更案1,044坪土地，將斥資55.6億元興建3棟集合住宅，總開...

竹北家樂福熄燈將衝擊房市機能？專家解析區域支撐力

竹北唯一的大型賣場家樂福正式歇業，引發在地居民與購屋族對生活機能與房市影響的關注。過往大型賣場常被視為區域發展利多，隨著...

展開「Re-shaping 品牌啟動計畫」 裕日車：3年重返榮耀

裕日車今天宣布在台灣市場展開「Re-shaping 品牌啟動計劃」，總經理姚振祥表示，將在3年內陸續達成強化基礎體質、邁...

房仲：輝達落腳北士科 科技金融業卡位商辦

台灣房屋表示，輝達確定落腳北士科，觀察實價登錄揭露，北士科新完工的遠雄商辦案，真建築科技今年6月以總價新台幣3.17億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。