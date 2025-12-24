航商全新賽道…部署節能船

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

節能船舶及貨櫃布局成為航商新一輪競爭勝出的關鍵。陽明海運（2609）董事長蔡豐明表示，未來會積極務實規劃船隊，推動20年新世代船舶布局計畫，短期目標在2032年要達到124艘貨輪。

長榮海運昨（23）日也公告，與同集團的榮運召開重訊記者會，長榮財務部主管莫政平及總經理林振芳說明，榮運子公司出租2.5萬個貨櫃，租期為七年，預估租約總金額4,856.4萬美元（約新台幣15.2億元），另外宣布斥資約65.88億元向四家公司購買乾櫃及冷凍櫃。

蔡豐明表示，海運市場起起伏伏，陽明要更穩健朝營運規模成長的目標前進，今年達到自有貨櫃比例50%，會努力增加各種自有船舶及造櫃，進一步降低整體營運成本。陽明也同步進行全球碼頭擴充評估，只要有適合的投資案，短期目標船舶數要從現在的100艘增加到124艘，船舶自有率要從48%提升到六成。

長榮表示，配合營運需求，買進1.8萬個貨櫃，交易總金額為5,728.8萬美元（約新台幣18億元）。

