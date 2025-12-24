陽明：2026年海運挑戰大 預期農曆年前出現小旺季

陽明海運（2609）董事長蔡豐明昨（23）日指出，2026年對海運市場是審慎樂觀但充滿挑戰的年度，各種經濟變動因素太多，將造成北美、歐洲線的運價變動非常大，陽明則是朝著年年獲利目標的挺進。

蔡豐明分析，2026年持續受到美國對等關稅推動影響，全球經濟變化頗大，加上地緣政治、供應鏈干擾等問題，運價將波動較大；就現在的市場需求觀察，華人農曆年前出貨有望出現小旺季，明年第1季市場能見度比較高，需求熱絡情況有望持續到2月。

陽明昨天舉行法說會，陽明表示，明年全球繼續受到地緣政治供應鏈變動等干擾，目前僅第1季能見度比較高；至於返回紅海的問題，只要有安全疑慮，航商不會大規模返回紅海。

2025年中國大陸經濟成長率穩定在5%，2026年放緩至4.4%； OECD警告全球經濟前景仍顯脆弱，若貿易緊張局勢升溫，恐將加劇經濟下行風險。

針對紅海復航計畫，陽明強調，以巴衝突緩和後，陽明所屬的PA（THE Alliance）一直在持續規劃及準備，2026年要完成復航「還是會有一段距離」，就目前地緣政治變化分析，航商只有航行上的安全疑慮，要完全恢復航行紅海都有一定的困難，不敢大規模重返紅海，返回紅海都是零星示範運行。

法人關心陽明目前歐洲線長約談判的情況，陽明指出，歐洲線還在談判中，歐洲線的占比較少，而且陽明過去簽的歐洲線長約也不見得都在年底到期，目前要換約的都還在談判中。

陽明積極增加競爭力，今年已經把十艘長租船轉為自有船， 2025年持續加碼布局新船，考量到節能減碳策略下全面提升船舶的準點率，明年LNG雙燃料貨櫃輪開始加入營運。

陽明日前宣布，再簽署七艘16,000TEU（20呎貨櫃）級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，預計2028至2029年陸續交船。