快訊

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

打造健康生活圈！大臺中人文學院公益講堂首場登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
首場大臺中人文學院公益講堂大受歡迎，未來將持續推動跨域公共對話。業者提供
首場大臺中人文學院公益講堂大受歡迎，未來將持續推動跨域公共對話。業者提供

由財團法人都市發展與環境教育基金會與立東國際建設共同主辦、台中市政府衛生局指導的「大臺中人文學院公益講堂」，23日於林皇宮舉行首場講座，聚焦「台中市如何發展成為健康宜居的城市」，邀集產官學界代表展開深度對話。

⭐2025總回顧

面對超高齡社會來臨、少子化與都市快速轉型的多重挑戰，城市如何在持續發展的同時，兼顧市民健康與生活品質，已成為當前都市治理的重要課題。

本次公益講堂第一講，以「關渡學與健康社區的發展途徑」為題，特別邀請國內高齡醫學權威、台北市關渡醫院院長陳亮恭擔任主講人。陳亮恭長期深耕高齡醫學與社區健康實踐，從關渡醫院出發，整合醫療照護、社區網絡、空間環境與生活支持，逐步發展出兼具理論與實務的「關渡學」模式，成為台灣推動健康社區與高齡友善城市的重要典範。

陳亮恭指出，健康不應只被視為醫療體系的責任，而是城市設計、社區支持與生活方式共同形塑的成果。他強調：「健康社區的核心，在於讓人即使進入高齡階段，仍能維持生活自主、持續參與社會，而不是被動接受照顧。」透過跨領域合作，將健康促進前移至社區與日常生活中，是回應高齡社會的重要關鍵。

指導單位台中市政府衛生局長曾梓展表示，健康城市的推動需整合公共衛生、醫療體系、住宅環境與社區治理，此次公益講堂有助深化市府在高齡友善與健康促進政策上的實務交流。

立東國際建設董事長王錦潭表示，建築不只是空間，更是承載生活與健康的載體，期望透過公益講堂促進建築業界的定位及責任。

活動亦規劃綜合座談，由國立臺灣大學建築與城鄉研究所退休教授林建元主持，與談人包含關渡醫院總院長陳亮恭、台中市住宅發展工程處長陳煒壬、童綜合醫院院長童敏哲及立東國際建設董事長王錦潭，從多元面向探討台中發展健康社區的可能路徑。

主辦單位表示，「大臺中人文學院公益講堂」未來將持續推動跨域公共對話，為台中打造更健康、宜居且具人文溫度的城市。

立東建設董事長王錦潭舉辦大臺中人文學院公益講堂首場啟動。業者提供
立東建設董事長王錦潭舉辦大臺中人文學院公益講堂首場啟動。業者提供
活動亦規劃綜合座談，從多元面向探討台中發展健康社區的可能路徑。業者提供
活動亦規劃綜合座談，從多元面向探討台中發展健康社區的可能路徑。業者提供

生活 台中 陳亮恭

延伸閱讀

【免費活動】1/3陳亮恭醫師新書發表會在博客來DREAM PLAZA旗艦店 「杖藜過橋東-長壽奇點之下的適病學」報名開跑

陳亮恭／失重與沉思間的長嘯和低頻

固定運動、社會連結…別等退休才行動！提早拓展生活圈才有精采熟年

台中巨擘級市立醫療園區誕生！醫療、長照、公益服務一次到位

相關新聞

婚育宅明年走出六都 估計11縣市、提供逾千戶

為了鼓勵婚育，內政部推動婚育宅，讓不少民眾相當期待可解決房事。內政部國土署署長吳欣修23日表示，婚育宅明年將走出六都，將...

陽明海運看2026年 仍具挑戰、但審慎樂觀

陽明海運（2609）董事長蔡豐明23日指出，2026年對海運市場仍具挑戰，但陽明海運審慎樂觀看待，各種經濟變動因素太多，...

隆大斥資55億元 取得南高雄精華區千坪都更

隆大（5519）23日與高市府簽約，取得南高雄精華區公辦都更案1,044坪土地，將斥資55.6億元興建3棟集合住宅，總開...

竹北家樂福熄燈將衝擊房市機能？專家解析區域支撐力

竹北唯一的大型賣場家樂福正式歇業，引發在地居民與購屋族對生活機能與房市影響的關注。過往大型賣場常被視為區域發展利多，隨著...

展開「Re-shaping 品牌啟動計畫」 裕日車：3年重返榮耀

裕日車今天宣布在台灣市場展開「Re-shaping 品牌啟動計劃」，總經理姚振祥表示，將在3年內陸續達成強化基礎體質、邁...

房仲：輝達落腳北士科 科技金融業卡位商辦

台灣房屋表示，輝達確定落腳北士科，觀察實價登錄揭露，北士科新完工的遠雄商辦案，真建築科技今年6月以總價新台幣3.17億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。