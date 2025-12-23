打造健康生活圈！大臺中人文學院公益講堂首場登場

由財團法人都市發展與環境教育基金會與立東國際建設共同主辦、台中市政府衛生局指導的「大臺中人文學院公益講堂」，23日於林皇宮舉行首場講座，聚焦「台中市如何發展成為健康宜居的城市」，邀集產官學界代表展開深度對話。

面對超高齡社會來臨、少子化與都市快速轉型的多重挑戰，城市如何在持續發展的同時，兼顧市民健康與生活品質，已成為當前都市治理的重要課題。

本次公益講堂第一講，以「關渡學與健康社區的發展途徑」為題，特別邀請國內高齡醫學權威、台北市關渡醫院院長陳亮恭擔任主講人。陳亮恭長期深耕高齡醫學與社區健康實踐，從關渡醫院出發，整合醫療照護、社區網絡、空間環境與生活支持，逐步發展出兼具理論與實務的「關渡學」模式，成為台灣推動健康社區與高齡友善城市的重要典範。

陳亮恭指出，健康不應只被視為醫療體系的責任，而是城市設計、社區支持與生活方式共同形塑的成果。他強調：「健康社區的核心，在於讓人即使進入高齡階段，仍能維持生活自主、持續參與社會，而不是被動接受照顧。」透過跨領域合作，將健康促進前移至社區與日常生活中，是回應高齡社會的重要關鍵。

指導單位台中市政府衛生局長曾梓展表示，健康城市的推動需整合公共衛生、醫療體系、住宅環境與社區治理，此次公益講堂有助深化市府在高齡友善與健康促進政策上的實務交流。

立東國際建設董事長王錦潭表示，建築不只是空間，更是承載生活與健康的載體，期望透過公益講堂促進建築業界的定位及責任。

活動亦規劃綜合座談，由國立臺灣大學建築與城鄉研究所退休教授林建元主持，與談人包含關渡醫院總院長陳亮恭、台中市住宅發展工程處長陳煒壬、童綜合醫院院長童敏哲及立東國際建設董事長王錦潭，從多元面向探討台中發展健康社區的可能路徑。