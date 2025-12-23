從紡織跨入無人機 新纖InnovHUB 2027年落成、5億元創投基金啟動

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
新纖董事長吳東昇（左）表示，新光集團「新光InnovHUB」第一期將於2027年落成，科技創投基金「蓋亞資本」基金總規模5億元，期待新創基地成為新纖切入前瞻領域的加速器。記者任君翔／攝影
新纖（1409）拚轉型，助攻本土無人機產業。董事長吳東昇23日表示，新光集團「新光InnovHUB」第一期將於2027年落成，科技創投基金「蓋亞資本」基金總規模5億元，期待新創基地成為新纖切入新領域的加速器。

新纖無人機青創基地「新光InnovHUB」及旗下蓋亞資本23日共同主辦「創業。天使。聖誕趴之無⼈機專場」活動。新纖董事長吳東昇表示，今年正式動土的青創基地「新光InnovHUB」，規劃在2027年第一期落成後，將提供專業智慧無人載具實證場域，解決新創團隊測試與數據驗證需求；此外，由他發起的科技創投基金「蓋亞資本」（Gaia Capital）也將正式成立，現階段基金總規模5億元，首期投入金額2億元。

吳東昇表示，智慧無人載具是全球競逐的戰略產業，台灣擁有強大資通訊產業優勢及製造業基礎，具備無人機發展條件，新纖除提供實體基地及資金，也期望帶來連結機會、並鼓勵矽谷勇於創新的文化精神在此發酵。

談及對台灣新創獨角獸的期許，吳東昇表示，自己是學法律出身，大家都從科技角度看矽谷，但他更傾向從文化及制度層面，理解矽谷的成功經驗。他認為，矽谷精神在於勇於冒險、不怕犯錯的「反文化」精神，「失敗了可以不要被罵」，如今台灣年輕人獨立自信，已具備此種條件。讓失敗的經驗變成勳章，台灣就會成功。

活動現場邀請13家無人載具新創團隊參與提案，並與天使投資人進行「多對一」媒合交流，涵蓋海、空智慧載具。包含司圖科技、吉普司科技、亞太空中移動、傑海達、智動航科、極現科技、新樂⾶科技、澤博空中機器⼈、擎壤科技、鎮愷科技、喜特綠能、海神⽔下、艾知科技等青創團隊。

「新光InnovHUB」為新纖與財政部國有財產署、桃園市政府共同合作開發；完成後預計包含無人機測試與考照場域及智慧廠房，並可同時辦理工廠登記、進行研發實驗，目前第一棟已動工、第二棟則在洽談中。

